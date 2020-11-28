Активистки Pussy Riot привязали к столбу «ОМОНовца»
- 28.11.2020, 18:20
- 2,354
Видеофакт.
В Москве участницы Pussy Riot провели акцию против полицейского насилия в России, сообщает "Радио Свобода"
Рядом с Кремлем Мария Алехина и Маргарита Коновалова примотали к столбу лентой с надписью "Осторожно, хрупкое!" художника Фархада Исрафилли-Гельмана, изображавшего ОМОНовца.
"С июля прошлого года бумажный стаканчик и пластиковая бутылка беспричинно стали называться оружием, но ведь самое жуткое оружие, направленное против простого народа – полицейское государство", - заявляют участники акции. Фархад Исрафилли-Гельман был задержан полицией.