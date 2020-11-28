Еще одна страна Европы зафиксировала миллион заражений COVID-19 28.11.2020, 18:31

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Таких стран теперь пять.

Как стало известной сайту Charter97.org из данных Института Роберта Коха, Германия стала пятой страной в Европе в которой зафиксировала миллион заражений COVID-19.

Всего с начала пандемии в Германии, где первый случай коронавируса обнаружили 28 января 2020, уже диагностировано 1 006 394 случаи заражения.

696 100 больных выздоровели, 16 152 пациента с COVID-19 умерли.

Страна 12 в мире и 6-в Европе по количеству случаев COVID-19.

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