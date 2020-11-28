закрыть
28 ноября 2020, суббота, 22:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске в районе бывшего Червенского рынка засыпало двоих рабочих

4
  • 28.11.2020, 18:49
  • 5,822
В Минске в районе бывшего Червенского рынка засыпало двоих рабочих

Один из них погиб.

При проведении земляных работ в районе бывшего Червенского рынка в Минске грунтом засыпало двух человек, сообщает МЧС.

В 15:12 от медиков поступило сообщение о засыпании песком человека в котловане на стройке по улице Маяковского. На месте установили, что в 5-метровом котловане под песком находится человек.

До прибытия спасателей строители достали мужчину 1978 года рождения. С предварительным диагнозом «синдром позиционного сдавливания, сочетанная травма живота, закрытая травма грудной клетки» он госпитализирован.

Работники МЧС занялись откапыванием еще одного мужчины. В 16:35 его удалось достать. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении Сергей Щурко
Трижды герои
Трижды герои Ирина Халип
Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский