В Минске в районе бывшего Червенского рынка засыпало двоих рабочих 4 28.11.2020, 18:49

5,822

Один из них погиб.

При проведении земляных работ в районе бывшего Червенского рынка в Минске грунтом засыпало двух человек, сообщает МЧС.

В 15:12 от медиков поступило сообщение о засыпании песком человека в котловане на стройке по улице Маяковского. На месте установили, что в 5-метровом котловане под песком находится человек.

До прибытия спасателей строители достали мужчину 1978 года рождения. С предварительным диагнозом «синдром позиционного сдавливания, сочетанная травма живота, закрытая травма грудной клетки» он госпитализирован.

Работники МЧС занялись откапыванием еще одного мужчины. В 16:35 его удалось достать. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».