Галлюцинации утопленника 7 Виталий Портников

28.11.2020, 19:20

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Виталий Портников

Самое главное для Лукашенко — создание теорий заговора.

К тому, что в любых неприятных ситуациях Александр Лукашенко пугает белорусов Майданом и обещает им, что так, как в Украине, не будет, мы уже привыкли. Страх перед Майданом – это одна из «скреп», которые объединяют Владимира Путина и Александра Лукашенко и побуждают Кремль поддерживать белорусского правителя даже тогда, когда Лукашенко отчаянно сопротивляется путинским «интеграционным» предложениям.

Классический Майдан уже в Минске

Этот страх так прочно засел на подкорке не только Путина и Лукашенко, но и многих белорусов. Даже оппозиционные активисты уже после начала расправ над участниками протестов, как заклинание повторяли, что Майдана в Беларуси не будет.

Хотя и в Беларуси, и в Армении перед этим – классический Майдан. Майдан – это когда люди выходят на мирный протест, а власть их бьет. Ну а дальше уже вопрос, кто победит – диктатор или народ.

И именно поэтому когда в Беларуси начался настоящий протест, Лукашенко не просто стал пугать белорусов Майданом, а еще и утверждать, что Киев непосредственно участвует в дестабилизации ситуации в соседней стране – чтобы Майдан устроить.

Последней иллюстрацией такой пропаганды стало заявление Лукашенко о перехвате белорусскими чекистами телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств министров иностранных дел Украины и Германии. В этом разговоре глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба якобы предлагает коллеге Хайко Маасу «душить» Беларусь:

«Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств».

Галлюцинации утопленника, пытающегося утащить за собой на дно целую страну

Комментировать подлинность такого разговора даже смысла нет хотя бы с точки зрения политической логики. Украина – не член Европейского Союза. Ее министр иностранных дел даже в самых смелых фантазиях не может советовать коллеге из Берлина, руководителю внешнеполитического ведомства одной из ведущих стран ЕС, какие санкции и против кого вводить.

У Украины как у страны, подписавшей Соглашение об ассоциации с ЕС, существует исключительно возможность выбора – присоединяться к тем или иным шагам ЕС или нет. И, кстати, страны, которые избрали своим ориентиром путь европейской интеграции, используют такую возможность по-разному. Украина, как правило, присоединяется к решениям Евросоюза. А Сербия, которая уже ведет с Брюсселем диалог о членстве, санкции против России и Беларуси вводить не стала: на суверенитет стран-кандидатов никто не покушается.

Но Лукашенко не до таких тонких дипломатических материй. Для него главное – создание теории заговора. То в Украине создан какой-то американский подрывной центр, пытающийся уничтожить Беларусь. То ее министр на расшифровке КГБ якобы рассказывает коллегам, что нужно сделать, чтобы это уничтожение состоялось наверняка. Это самые настоящие галлюцинации утопленника, пытающегося утащить за собой на дно целую страну.

И поэтому логичен украинский министр иностранных дел, который ответил Лукашенко, что выступает принципиально против того, чтобы «“душить” Беларусь, ее бизнес и производство», а за то, «чтобы дать Беларуси дышать свободно».

Вот с этим «дышать свободно» Александр Лукашенко изо всех сил и борется.

Виталий Портников, Vot Tak TV

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