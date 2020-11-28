ЕАБР: Возможные антироссийские санкции серьезно ударят по экономике Беларуси 2 28.11.2020, 20:40

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Падение российской экономики окажет воздействие и на белорусскую.

Возможное усиление санкций Запада в отношении России весьма негативно отразится на экономике Беларуси. Такой вывод содержится в обзоре банка, пишет сайт naviny.by.

«Существенное негативное воздействие на экономику Республики Беларусь может оказать возможное ужесточение антироссийских санкций, что объясняется теснотой торгово-экономических связей между Беларусью и Российской Федерацией», — отмечается в обзоре.

По оценкам аналитиков ЕАБР, рост потенциального ВВП России при реализации подобного сценария может снизиться примерно на 0,4—0,6 процентного пункта, что приведет к сокращению роста потенциального белорусского ВВП на 0,1—0,3 процентного пункта.

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