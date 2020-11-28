«В аптеках столицы нет лекарств — их раскупили больницы» 28.11.2020, 22:32

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Ситуация с COVID-19 в России — плачевная.

Депутат российской Госдумы Федот Тумусов, который заразился коронавирусом, в своем Instagram сообщил, что ему не выдали положенные для амбулаторного лечения препараты от COVID-19, пишет znak.com.

«К сожалению, планам (прививка от COVID-19 — прим. ред.) сбыться не удалось — получил положительный тест на ковид. На следующий день утром записался на вызов врача на дом. Врач не пришел. На второй день сказали, что во вчерашних записях моей фамилии не было. Обещали, что до обеда врач придет. Но пришел только вечером. Выписал лекарства.

На мой вопрос, а почему не даете лекарства? Он ответил, что закончились. В аптеках тоже нет лекарств. Сказали все раскупили больницы. И это в Москве!» — сообщил Тумусов.

В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи, которые лечатся от коронавируса на дому, получат лекарственные препараты бесплатно.

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