«Брожения в армии начинались еще до выборов» 32 29.11.2020, 8:20

26,585

Какие настроения царят среди военных?

Лукашенко переживает за преданность ему армии и ставит министру обороны задачу усилить патриотизм, то есть готовность выполнять все его приказы. Насколько армия идеологически лояльна Лукашенко? И почему не видно массовой поддержки протестов военными? Об этом в материале «Белсата».

Александр Лукашенко лично проверяет лояльность армии и реально обеспокоен взглядами солдат и офицеров. Именно так выглядит его риторика на встрече с министром обороны Виктором Хрениным.

«После увольнения в запас и призыва на срочную военную службу каково состояние вооруженных сил? И каковы основные проблемы там? Вторая тема, и мы этого не скрываем, – это противодействие тем деструктивным силам, которые стремятся расшатать страну и перевернуть ее».

Осенний призыв сейчас имеет немалую важность, ведь много молодых людей, которые еще вчера принимали активное участие в протестных акциях или имели возможность наблюдать все происходящее своими глазами, теперь надевают форму. Да и в целом солдаты в воинских частях объективной информации не лишены.

«С точки зрения человека, имеющего опыт советской партийной школы, сейчас никакой идеологической работы в армии нет. Чтобы происходила какая-то патриотически-воспитательная работа, должна быть почва. На чем сейчас это все основывается? Мы выбросили все наши исторические составляющие», — комментирует Леонид Спаткай, военный аналитик, полковник запаса:

А молодежь, как бы там ни было, уже знает довольно много. И если молодого человека, который служит в армии, воспитывать на примерах из российской истории, то у него это вызовет по крайней мере равнодушие.

Провал в создании государственной идеологии не раз констатировал и сам непризнанный правитель Беларуси. И сейчас последствия этого приходится буквально тушить по всем возможным направлениям. Получается, что правда, не очень. Поэтому и дается соответствующий приказ министру Хренину.

«Мы видим одним из основных недостатков в этой ситуации отсутствие патриотизма. Истинного патриотизма. Особенно у наших мужиков. Поэтому это патриотическое воспитание – у нас здесь большой пробел, который нужно устранить», — говорил Лукашенко.

Задача, честно говоря, не самая легкая, учитывая, что по статистике органам государственной пропаганды доверяет менее четверти белорусов.

«Хренин свою лояльность уже продемонстрировал, говоря, что преступный приказ или не преступный – все равно его выполнять надо. Соответственно, такой принцип службы нужно довести и до низов. Логично, что это не всех устраивает. Какой это процент, малый или большой, сказать сложно. Однако брожения в армии начинались еще до выборов. Кого-то не устраивало материально-техническое обеспечение, кого-то – карьерный путь, как достигаются полковники, генералы. Проблем хватало в армии еще до этого», — рассказал аналитик Егор Лебедок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».