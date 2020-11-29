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«Баста!»: Вместе и до победы

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  • 29.11.2020, 8:09
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«Баста!»: Вместе и до победы
Фото: tut.by

Хроника белорусской революциию

Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео, посвященное белорусской революции.

«Уже почти четыре месяца мы продолжаем отстаивать нашу свободу! Свободу от диктатуры, от беспредела, от цензуры, фальсификаций, свободу от преследования за мирное выражение своей позиции.

Все это время белорусы настойчиво идут к своей цели — свободной, демократической, процветающей стране.

Мы ни за что не отступим! Вместе и до победы! Жыве Беларусь!»— пишет Telegram-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

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