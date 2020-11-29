«Баста!»: Вместе и до победы

«Баста!»: Вместе и до победы1
- 29.11.2020, 8:09
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Хроника белорусской революциию
Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео, посвященное белорусской революции.
«Уже почти четыре месяца мы продолжаем отстаивать нашу свободу! Свободу от диктатуры, от беспредела, от цензуры, фальсификаций, свободу от преследования за мирное выражение своей позиции.
Все это время белорусы настойчиво идут к своей цели — свободной, демократической, процветающей стране.
Мы ни за что не отступим! Вместе и до победы! Жыве Беларусь!»— пишет Telegram-канал.