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На «Гродно Азот» произошла остановка цеха «Карбамид-3»

  • 29.11.2020, 10:31
На «Гродно Азот» произошла остановка цеха «Карбамид-3»

Ведутся ремонтные и пусконаладочные работы.

27 ноября в 13:20 остановился цех карбамид-3 по «техническим причинам». Ведутся ремонтные и пусконаладочные работы, сообщает gazeta.azot.by.

Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет. Подробности Hrodna.life неизвестны.

Что произошло на «Гродно Азот»?

26 октября часть работников «Гродно Азот» поддержала национальную забастовку. В 7 часов на проходной предприятия собрались около 150 человек. На предприятии бастуют наиболее квалифицированные работники.

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