В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу 29.11.2020, 14:39

Его мать переболела COVID-19 во время беременности.

В Сингапуре женщина родила мальчика, у которого врачи нашли антитела к коронавирусу, вызывающему COVID-19. Об этом пишет The Insider.

31-летняя Селин Нг-Чан заразилась коронавирусом во время беременности, ей поставили диагноз на десятой неделе. Врачи полагают, что ребенок получил от матери антитела, при этом ее собственные антитела к вирусу исчезли.

По мнению врачей, у мальчика теперь есть иммунитет к коронавирусной инфекции.

Ранее китайские врачи сообщали об антителах к COVID-19 у новорожденных детей. Они наблюдали за шестью роженицами, заболевшими коронавирусом. Анализы всех новорожденных показали наличие антител.

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