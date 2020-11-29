Доллар подорожал до 2,64 рубля

Доллар подорожал до 2,64 рубля7
- 29.11.2020, 15:41
- 5,148
Какие курсы валют установили обменники.
Последние 4 дня рабочей недели белорусский рубль сдавал позиции ко всем трем основным валютам — евро, доллару и российскому рублю. Курс продажи банками доллара 29 ноября достиг отметки в 2,64 рубля. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,59 рубля (Технобанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,582 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,14 рубля, а ниже всего — в Технобанке (3,095 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,083 рубля.