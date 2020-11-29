15 мгновений Марша соседей

15 мгновений Марша соседей1
- 29.11.2020, 17:13
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Фоторепортаж.
В Уручье, Грушевке, на Пушкинской, на Каменной горке — прогулки, пикеты, солидарность медиков и тех, кто не смог присоединиться, передает «Солидарность».
Уручье выглядело так: группы людей прогуливаются по району с БЧБ-флагами в руках.
Цепь солидарности возле торгового центра «Рига» в Минске. Сюда также приехали силовики. Задержали одного человека, остальные разбежались, а когда силовики уехали — собрались снова.
Момент встречи двух колонн в одном из районов Минска сегодня.
Участников «Марша соседей» в Грушевке приветствуют врачи, пассажиры общественного транспорта и те, кто не смог присоединиться к акции и остался дома.
На Пушкинской к месту гибели Александра Тарайковского принесли цветы и плакат.
В Уручье силовики ожидают, когда загорится зеленый свет, чтобы перейти дорогу.
Большое количество микроавтобусов передвигалось от станции метро «Пушкинская» до Каменной горки, останавливалось, чтобы разогнать людей.