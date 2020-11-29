В ОАЭ взорвали четыре небоскреба сразу

В ОАЭ взорвали четыре небоскреба сразу4
- 29.11.2020, 18:03
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Взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса.
В городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, сразу взорвали четыре небоскреба. К таким действиям обратились из-за реконструкции вблизи территории порта.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на KhaleejTimes.
Комплекс зданий, максимальная высота в которых составляет 144 этажа, взорвали по всем стандартам безопасности.
Взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый безопасный контролируемый взрыв в мире.