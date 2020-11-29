Британия вскоре начнет вакцинацию от COVID
- 29.11.2020, 19:18
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Великобритания заказала 40 миллионов доз вакцины Pfizer и 100 миллионов доз вакцины от AstraZeneca.
Великобритания собирается в ближайшие несколько дней зарегистрировать вакцину от коронавируса, которую разработали американская и немецкая компании Pfizer и BioNtech. Об этом пишут Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники, передает korrespondent.net.
Таким образом Соединенное королевство может стать первой страной, одобрившей применение этой вакцины от COVID-19.
Отмечается, что поставки вакцины начнутся практически сразу после получения разрешения, а вакцинация, предположительно, стартует 7 декабря, говорят собеседники FT в британском правительстве.
Великобритания заказала 40 миллионов доз вакцины Pfizer и 100 миллионов доз вакцины от местной компании AstraZeneca и Оксфордского университета.