Как в Гродно рабочий «Табачной фабрики» решил бастовать 2 29.11.2020, 19:47

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История Александра Куванникова.

Рабочий третьего разряда Александр Куванников с единомышленниками пытались устроить забастовку на «Табачной фабрике» еще в середине августа 2020 года, пишет hrodna.life.

«Такие, как ты, работать не должны»

Александру Куванникову 39 лет, рабочий третьего разряда, чистильщик оборудования на табачной фабрике. В семье Куванникова четверо детей.

По специальности Александр отработал более семи лет, целый год его фото висело на Доске почета — так его поощрили за добросовестный труд. Дети рабочего выступали на конкурсах самодеятельности Белпищепрома, а вся семья получила от замглавы Гродненского горисполкома грамоту за участие в конкурсе многодетных семей.

Александр получал зарплату около 950 рублей. Премия по праздникам составляла 500−600 рублей. Работники с более высоким разрядом и другой тарифной сеткой получали больше. В ближайшие месяцы Александра ждали премии на оба рождества, Новый год, новогодние подарки детям. В январе он получил бы премию за «год без травм», в апреле — «13-ю зарплату». Контракт у него до до 26 июля 2021 года. «Терпение лопнуло. Плевать уже на премии — не в деньгах дело. В стране творится такая чернь, что совесть на бабках не определена», — сказал Александр.

После выборов президента Беларуси в августе 2020 года Александр несколько недель следил за забастовками на предприятиях и планировал присоединиться к ним. Среди его коллег ходили похожие разговоры. После задержания Куванникова на акции протеста 6 сентября на фабрике начались репрессии со стороны начальства. «Такие, как ты, работать не должны», — передает Александр разговор 17 ноября с одним из руководителей. Фамилию Александр не назвал. «У меня просто выбора не оставалось», — пояснил Александр присоедение к стачке.

150 человек подписались на забастовку

В середине августа, после встречи руководства Гродно с рабочими на «Гродно Азот», рабочие «Табачки» тоже инициировали встречу с руководством. Как и рабочие других предприятий, они требовали честных выборов, прекращения насилия. Под письмом на имя председателя Гродненского облисполкома (до 22 августа 2020 — Владимира Кравцова) подписалось 150 человек из 900 сотрудников. «Идейных», по словам Александра, было не так много. Большинство «подорвались» на волне насилии 9−12 августа, а потом «все на заднюю».

Письмо отвезли в горисполком. С тех пор среди рабочих ходят слухи, что текст доставили и в КГБ. Спустя несколько дней у всех подписантов письма начались проблемы: одним грозили увольнением, другим — лишением премий, третьим — увольнением родственников.

Еще на одном собрании через пять дней после отправки письма идею забастовки поддержали уже в пять раз меньше сотрудников — 25−30 человек.

«Директор (Юрий Чернышев — гендиректор табачной фабрики) обещал, что никто не будет по политическим взглядам подвергаться репрессиям. И через две недели началось, — рассказал Александр.— Человек 10 попали под репрессии. Остальные просто замолчали и «переобулись».

«Нас осталось меньшинство, которое заменят те, кто будет рвать бабки», — заключил Александр об итогах второго собрания.

Увольнения за митинги

На предприятие пришла бумага из горисполкома с требованием разобраться с потенциальными бастующими, рассказал Александр. Дозвониться в отдел идеологии и по делам молодежи Гродненского горисполкома, чтобы подтвердить этот факт, не удалось. Правда, сам он такой бумаги не видел, но ему об этом сказал один из руководителей предприятия.

Делами протестующих рабочих «Табачки» занимался выходец из БРСМ и заместитель генерального директора по идеологической работе и социально-бытовым вопросам Павел Язубец.

В частности, по словам Александра, он курировал увольнения рабочих фабрики, которых задерживали на митингах. Ему известно о шести увольнениях задержанных.

За сентябрь среди прочих уволилось как минимум 17 машинистов-регулировщиков. Большинство после увольнений уехали за границу. «Были люди, которые просто пропуск кладут и уходят. Я, говорит, больше работать не буду». Уволенных заменили «зелеными» и сотрудниками фабрики, которые готовы брать дополнительные смены.

«Если на фабрике работает кто-то из родственников, давят на это: или пишешь по собственному, или родственников начинают прессовать», — сказал Александр. Мать уволившегося по собственному желанию и эмигрировавшего в Польшу коллеги гродненца понизили с мастера в кладовщики.

«Кому-то (из родственников несогласных) осталось полтора года до пенсии. Мол, если будете выпендриваться — мать тоже уволим. Кто-то взял займ у фабрики на квартиру. Если человека увольняют, в течение месяца он должен всю сумму выплатить. Естественно, у людей нет таких денег. Кому-то выговор лупят — это лишение премии на год. За голый оклад сидеть тоже нет смысла», — рассказал работник. Премии на праздники и в случае удачного экспорта составляют существенную часть зарплаты. К примеру, зарплата Александра — 950 рублей, с премией может достигать 1 600 рублей.

Ссылки в колхоз

После задержания 6 сентября вдруг начались командировки, которые Александр называет «ссылками». До сентября 2020 года в такие командировки работников не отправляли.

— Меня отправили в Логойск — вязать сетку. Сначала отправили на три дня, потом добавили еще два, а затем приехали и сказали остаться еще на 25 дней. Я отказался, потому что мне надо было в Следственный комитет (Александр проходил свидетелем по делу о массовых беспорядках в Гродно). В любом случае, у меня четверо детей, поэтому я не собирался там находится. Как нам сказали, так руководство должно было отреагировать и повлиять на тех, кто бунтует.

Через неделю Александра отправили на месяц в командировку в колхоз собирать камни — чтобы они не стали причиной поломки сельскохозяйственной техники. В Логойск, кроме Александра, отправляли еще троих работников — инженера-электроника, «киповца» — работающего с контрольно-измерительными приборами, транспортировщика. Во время командировок машина работника простаивала. Это не стало бы причиной аварийной ситуации. Но продукции выпустят меньше.

11 ноября Александр вышел на работу после больничного. Он остался последним в списке «неблагонадежных». Его просили написать заявление по собственному желанию. Александр отказался. 14 ноября он отнес на фабрику заявление о присоединению к стачке. 18 ноября его снова хотели отправить на месяц в командировку. Александр отказался. В тот день он не приступил к своим обязанностям. В тот же день гродненца уволили по ст. 42 Трудового кодекса — Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя.

Узнают в магазине и предлагают помощь

«У меня совесть чиста. Я сделал всё, что мог. Я знал людей, которые тоже старались. Но у нас не получилось», — сказал Александр.

Александр признался, что есть страх потерять способность обеспечивать четверых детей. Его жена еще находится в отпуске по уходу на ребенком. Жена поддержала Александра в его решении — для него это главное. Жену Жанну, кстати, задерживали 15 ноября на акции протеста в Гродно. Составили протокол административного правонарушения. В Ленинском РОВД угрожали СОПом. Александру звонили с работы и просили «подумать о детях». После задержания звонили из милиции и просили прийти поговорить. Приходил участковый и под угрозой административного ареста просил снять бело-красно-белый флаг с окна.

— Когда выложили пост, что я в стачке, столько народу написало! Отзывов положительных просто… Был в магазине у себя — продавщица говорит: «Вас Александр зовут?» «Да». «Ой, спасибо вам большое». Такие вещи происходят, к которым я не был готов. Не считаю это героическим поступком. Я думаю, это просто по совести. Так должно большинство рабочих сделать. Голодными, думаю, не останемся — люди помогут. Они пишут с предложениями о помощи. Бывшая соседка передала через маму 50 рублей. Предложили подработку.

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