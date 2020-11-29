Белоруска заняла пятое место на детском «Евровидении» 29.11.2020, 21:47

2,788

Арина Пехтерева

Конкурс выиграла участница из Франции.

Победителем международного песенного конкурса детское «Евровидение-2020», финал которого состоялся в Польше в формате телемоста, стала 11-летняя участница из Франции Валентина Тронель.

По результатам голосования жюри и зрителей она получила 200 баллов за исполнение песни J'imagine («Я представляю себе»).

Второе место заняла представительница Казахстана Каракат Башанова, набравшая 152 балла. Третьей стала участница из Испании Солеа — у нее 133 балла.

Беларусь на этом конкурсе представила 12-летняя Арина Пехтерева из Могилева, которая заняла пятое место.

Из-за пандемии коронавируса конкурс в этом году прошел в формате телемоста. В финале детского «Евровидения» выступили участники из 12 стран: России, Беларуси, Франции, Грузии, Германии, Казахстана, Мальты, Польши, Сербии, Испании, Нидерландов и Украины. Армения в этом году отказалась участвовать в конкурсе из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».