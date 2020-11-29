Белоруска заняла пятое место на детском «Евровидении»
- 29.11.2020, 21:47
- 2,788
Конкурс выиграла участница из Франции.
Победителем международного песенного конкурса детское «Евровидение-2020», финал которого состоялся в Польше в формате телемоста, стала 11-летняя участница из Франции Валентина Тронель.
По результатам голосования жюри и зрителей она получила 200 баллов за исполнение песни J'imagine («Я представляю себе»).
Второе место заняла представительница Казахстана Каракат Башанова, набравшая 152 балла. Третьей стала участница из Испании Солеа — у нее 133 балла.
Беларусь на этом конкурсе представила 12-летняя Арина Пехтерева из Могилева, которая заняла пятое место.
Из-за пандемии коронавируса конкурс в этом году прошел в формате телемоста. В финале детского «Евровидения» выступили участники из 12 стран: России, Беларуси, Франции, Грузии, Германии, Казахстана, Мальты, Польши, Сербии, Испании, Нидерландов и Украины. Армения в этом году отказалась участвовать в конкурсе из-за конфликта в Нагорном Карабахе.