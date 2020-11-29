В Украине могут ввести «интеллектуальный локдаун» 29.11.2020, 22:25

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«Интеллектуальный локдаун» будет учитывать реалии с заболеваемостью COVID-19 в каждом регионе страны.

Кабмин Украины рассматривает возможность введения "интеллектуального локдауна", который будет учитывать реалии с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в каждом регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высокая. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее", - заявил Арахамия.

"Слуга народа" оценил возможность остановки общественного транспорта во время карантина:

"Давайте рассмотрим. Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозу людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то в общем-то эта проблема (транспортная – ред.) снимается как таковая. С точки зрения последствий и неудобств для людей – конечно, это испортит новогодние праздники, но зато это не так сильно ударит по экономике".

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