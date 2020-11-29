113 дней надежды Telegram-канал СерпомПо

29.11.2020, 22:46

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Фото: тАСС

Таракан запаивает крышку у кипящего котла.

В Беларуси сегодня 113-й день мирных протестов.

Жестокость властей не может их остановить. Людей на улицах стало меньше, но если Лукашенко думает, что он решил проблему – напрасно. Он лишь запаивает крышку у кипящего котла и радуется тому, что пара выходит все меньше.

Придет время, возможно, не такое уже далекое, когда люди сделают выводы из истории 113-ти прошедших дней. Тогда все будет иначе.

Выводы, вероятно, будут сделаны и в отношении российских властей. Сейчас происходит то, что со временем будет названо пропагандой «антироссийскими настроениями». Они вновь явятся для Кремля будто ниоткуда – как в Грузии, Украине. Как обычно, будут обвиняться западные страны. Но все это будет неправдой и глупостью.

А как может народ Беларуси относиться к Москве, которая поддерживает государственный террор? По всем направлениям – в экономике, политике, дипломатии, военном строительстве, пропаганде?

Следовательно, Кремль, поддерживая террористическую диктатуру Лукашенко, сам создает в Беларуси настроения против России.

Эта линия может быть изменена. Хотя бы стилистически. Незачем превращаться в охвостье Лукашенко. Можно добиться освобождения политических заключенных, умерить риторику в поддержку кровавого диктатора, не проводить пока с ним совместных военных учений.

Не разговаривая с белорусской политической оппозицией, у Кремля есть возможность дать ясный сигнал белорусскому обществу – мы разделяем вашу боль, ваше возмущение, пусть мы, пока и не готовы отказаться от поддержки Лукашенко. Но мы вас видим и мы вас не оставим ему на расправу. Сегодня эту роль Кремль отдал Европейскому союзу и Соединенным Штатам. Они ее успешно играют.

Вместо активной линии – тупое прилипание к террористической диктатуре. Похоже, что иной способ действий для Кремля немыслим. Что же – за это придется заплатить. И винить в этом будет некого – только себя.

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