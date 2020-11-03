«Этот народ победить невозможно» 3.11.2020, 8:33

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Сегодня белорусы вызывают всеобщее уважение.

При взгляде на события 1 ноября 2020 года в разрезе истории Куропат и правда возникает ощущение, что круг истории замкнулся. Белорус записал пронзительный видеоролик, посвященный воскресному Маршу в Куропаты и неадекватной реакции лукашистов.

«Народ можно бить, убивать, но если народ не сдается, победить его невозможно. Я твердо уверен, что у нас всё будет хорошо... сегодня в Беларуси есть народ, который невозможно не зауважать. Лукашенко и все его ОМОН-овцы, чиновники - это всего лишь оккупанты. Есть народ и есть оккупанты, и этот народ уже невозможно поместить в неволю» - говорит автор ролика.

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