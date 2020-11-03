Медики выяснили, кто такие «суперраспространители» коронавируса и как их опознать 3.11.2020, 8:39

4,907

На сегодняшний день существует несколько теорий для объяснения этого феномена.

Похоже, правило 80/20 (20% усилий дают 80% результата) справедливо и в случае коронавируса: исследование, опубликованное Epidemiology, предполагает, что менее 20% носителей Covid-19 ответственны за 80% новых случаев, пишет healthinfo.ua.

Исследователи уже называют таких людей суперраспространителями вируса, но объяснить, почему одни носители передают вирус двум-трем пострадавшим, а другие – несравнимо большему числу людей, пока не могут. На сегодняшний день существует несколько теорий, с помощью которых ученые пытаются объяснить этот феномен.

Теория вирусной нагрузки

Вирусная нагрузка – это количество вирусов, циркулирующих в вашем организме. Приверженцы этой теории полагают, что у некоторых пациентов в организме содержится намного больше вирусов, следовательно, и сами они выбрасывают во внешний мир намного больше инфекционных частиц. Исследование, опубликованное в июле 2020 года в JAMA Network Open, предполагает, что люди с высокой вирусной нагрузкой могут выбросить миллионы вирусных частиц в воздух – во много раз больше, чем люди с более низкой вирусной нагрузкой.

Теория цикла

Адепты этой теории полагают, что способность передавать вирус окружающим повышается в определенной фазе инфекционного цикла – и это означает, то потенциально каждый заболевший может стать суперраспространителем вируса. Так, предполагается, что пик передачи приходится на первые дни заражения, а седьмому-девятому дню спадает. В среднем, активнее всего вирус распространяется за два-три дня до появления первых симптомов.

Теория бессимптомной передачи

Как известно, до 40% человек с Covid-19 не испытывают никаких симптомов заболевания и в большинстве случаев могут даже не знать, что переболели. Однако именно в этом и есть риск: если человек не знает о том, что инфицирован, он может вести привычный образ жизни и тем самым передавать вирус даже более активно, чем человек с меньшей нагрузкой, но знающий о болезни.

Теория разных штаммов

Большинство коронавирусов, к семейству которых относится Covid-19, подвержены мутации. Это означает, что одновременно в популяции людей могут циркулировать несколько штаммов SARS-CoV-2, вируса, вызывающего Covid-19, и какие-то из них могут быть более заразны, чем остальные.

Так, некоторые предварительные исследования, опубликованные в bioRxiv в апреле и июне 2020 года, соответственно, предполагают, что вариант вируса под названием D614G может распространяться быстрее, хотя он не кажется более летальным.

Теория биологических различий

Генетические особенности и любые другие биологические различия также могут влиять на распространение вируса, полагают поклонники этой теории. Правда, пока они не могут уточнить, какие именно особенности и различия – мы все-таки еще слишком мало знаем о Covid-19. Так что рекомендация прежняя: носите маску, мойте руки, берегите себя и обязательно сохраняйте оптимизм!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».