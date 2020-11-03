Андрей Суздальцев: Лукашенко бросает в бой последние ресурсы 22 3.11.2020, 8:55

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Андрей Суздальцев

Узурпатор проиграл и оправдывается, как школьник, которого «побили во дворе».

Политолог Андрей Суздальцев в своем блоге прокомментировал последние события в Беларуси:

— Прежде всего, стоит напомнить, что А. Лукашенко является классическим маньяком власти. Ради власти он готов уничтожит не только свой народ («народец»), но и своих близких…

Что реально угрожает легитимности шестого срока А. Лукашенко? Как ни странно, но разрушают президентское будущее уличные протесты, которые начиная с середины августа автор этих строк регулярно обругивал из-за низкой эффективности (другого ведь нет). Но время показало, что пока на улицы и площади белорусской столицы каждые воскресенье выходит 100-200 тыс. человек, белорусские власти не могут имитировать ни «диалог», ни «конституционную реформу».

Напомним, что действующее руководство республики чего только не предпринимало, чтобы уличные акции прекратились. Пытались оболгать, угрожать, разгонять, поливать, стрелять резиновыми пулям, арестовывать, но на протестующих это не влияло. Между тем, каждый воскресный марш буквально расшатывал белорусский авторитарный режим и ставил под вопрос политическую и экономическую поддержку России – «Очевидно, что режим А. Лукашенко смертельно болен, зачем ему помогать?» (кулуары российской власти). Однако как бы белорусское телевидение каждый понедельник не радовалось, что протесты «сокращаются», люди упорно продолжают выходить.

15 октября А. Лукашенко поспешил заверить, что 18 октября «будет наведен порядок». Однако 18 октября марш состоялся.

Всю следующую неделю А. Лукашенко буквально метался, в Минск прилетел глава СВР РФ С. Нарышкин с требованием не стрелять и не давить. 25 октября на улицы Минска вышло больше 150 тыс. протестующих. 26-27 октября никто на БТ уже не говорил об «усыхании» протестов, а показывали идиотку с микрофоном, которая кидалась к протестующим женщинам.

Все эти крики А. Лукашенко о том, что вечером 25 октября «толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая, сотни человек, ринулись в эти районы» продемонстрировали только то, что белорусский правитель проиграл и оправдывается, как школьник, которого «побили во дворе» и он размазывает слезы по лицу…

Итак, А. Лукашенко бросает в бой последние ресурсы – силовиков. Он уверен, что за их штыками он спасет свою власть и создаст династию. Но остается вопрос: зачем силовикам идти под трибунал и, как неизбежное следствие, под смертную казнь ради клана Лукашенко? Ведь рано или поздно их всех обязательно сдадут и найдут, даже в Антарктиде. И никакие оправдания им не помогут...

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