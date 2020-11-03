Мы здесь власть! 3.11.2020, 8:59

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Фото: ТАСС

План действий на ближайшую неделю.

Ряд независимых телеграм-каналов обратился к белорусам и предложил план действий на ближайшую неделю:

— Диктатор тщетно пытается силой удержаться за власть. Он применяет против мирных демонстрантов оружие, отправляет за решетку сотни людей, оказывает давление на бизнес и напрямую угрожает православной церкви, а католической давно объявил открытую войну. Вот только запугивания больше не работают — на протесты выходят даже в небольших деревнях. Против тирана выступает вся страна.

На этой неделе перед нами стоит важная дата — 5 ноября. В этот день власть Лукашенко перестает считаться легитимной по закону, так как прошедшие «выборы» признали несостоявшимися (из-за многочисленных нарушений и фальсификаций) все самые влиятельные и демократичные страны мира. И самое важное — нелегитимными эти выборы признал сам белорусский народ. Для белорусского народа пришло время вернуть власть в свои руки .

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Во-первых, продолжаем выходить в цепи солидарности и поддерживать всех политзаключенных и бастующих рабочих.

Во-вторых, день последней легитимности диктатора совпадает с известным на Западе праздником — ночью Гая Фокса. Того самого английского заговорщика, история которого послужила основой для легендарного фильма «V — значит вендетта».

5 ноября мы провожаем тирана и его «власть». Собираемся во дворах, сжигаем чучела, запускаем фейерверки и просто ярко отдыхаем вместе с соседями. Иногда нужно уметь выдохнуть и подумать о чем-то позитивном. Проведем репетицию проводов Лукашенко под трибунал?

А самое главное — готовимся к воскресенью!

8 ноября пройдет масштабный МАРШ НАРОДОВЛАСТИЯ!

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