Врачи нашли неожиданный метод защиты от COVID-19 1 3.11.2020, 9:31

6,483

Его эффективность еще нужно подтвердить проведением экспериментов.

Легкая простуда может защитить человека от коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов, рассказывает сообщает cursorinfo.co.il.

Согласно предположениям ученых, у каждого вируса есть своя территория, и они конкурируют за нее. Наверняка сказать нельзя, будут ли «домашние» вирусы» нападать на «чужаков», но исключать такую вероятность невозможно.

Например, цитомегаловирус, герпес в какой-то момент начинают производить интерферон, то есть естественные факторы защиты, а уже последние противостоят новым внешним вирусам, в том числе COVID-19 и гриппу. Легкая простуда действует по такому же принципу.

Однако насколько эффективна такая оборона, можно узнать только, проведя эксперименты. В Великобритании, например, собираются намеренно заражать людей искусственным путем и следить за их состоянием. В данной стране это разрешено на законодательном уровне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».