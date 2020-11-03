Врачи нашли неожиданный метод защиты от COVID-19

Врачи нашли неожиданный метод защиты от COVID-191
- 3.11.2020, 9:31
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Его эффективность еще нужно подтвердить проведением экспериментов.
Легкая простуда может защитить человека от коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов, рассказывает сообщает cursorinfo.co.il.
Согласно предположениям ученых, у каждого вируса есть своя территория, и они конкурируют за нее. Наверняка сказать нельзя, будут ли «домашние» вирусы» нападать на «чужаков», но исключать такую вероятность невозможно.
Например, цитомегаловирус, герпес в какой-то момент начинают производить интерферон, то есть естественные факторы защиты, а уже последние противостоят новым внешним вирусам, в том числе COVID-19 и гриппу. Легкая простуда действует по такому же принципу.
Однако насколько эффективна такая оборона, можно узнать только, проведя эксперименты. В Великобритании, например, собираются намеренно заражать людей искусственным путем и следить за их состоянием. В данной стране это разрешено на законодательном уровне.