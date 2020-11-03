Выборы президента США: стали известны итоги голосования на первом участке

Выборы президента США: стали известны итоги голосования на первом участке5
- 3.11.2020, 10:00
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Голосование в штате Нью-Гэмпшир дало старт выборам.
Стали известны итоги голосования в небольшом городе Диксвилл-Нотч штата Нью-Гэмпшир, которое открыло президентские выборы в США, сообщает nv.ua.
Как сообщает CNN, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил в Диксвилл-Нотч пять голосов, а действующий президент Дональд Трамп — ноль.
Голосование завершилось уже через несколько минут после начала, столько же продолжалась обработка бюллетеней.
По традиции, в этом населенном пункте граждане имеют право проголосовать примерно в полночь по местному времени, то есть за несколько часов до открытия участков в других частях США.
3 ноября в США проходят президентские выборы. В 2020 году главными претендентами на кресло главы Белого дома является республиканец Дональд Трамп, действующий глава государства, и демократ Джо Байден, в прошлом сенатор и вице-президент во времена правления Барака Обамы.
При этом более 95 миллионов человек уже проголосовали досрочно.
По прогнозам социологов, в 2020 году всего могут проголосовать около 150 миллионов американцев — это почти 65% от общей численности населения страны.