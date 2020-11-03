Зеленский допустил роспуск Рады в случае «политического коллапса» 1 3.11.2020, 10:10

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Владимир Зеленский

Накануне президент Украины внес в парламент законопроект о смене состава Конституционного суда.

Верховная рада может быть распущена, если в парламенте возникнет реальный политический конфликт. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

«Если это будет политический коллапс и реальный политический конфликт и я увижу, что нет поддержки в Верховной раде и прежде всего у «слуг народа», депутаты которой попали в Раду благодаря мне и поддержке общества, <...> если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из тупика даже таким путем, о котором вы сказали [путем роспуска парламента]», — сказал он.

Во время этого же эфира Зеленский заявил, что для выхода из «конституционного коллапса» судьи Конституционного суда (КС) должны уйти в отставку.

«Тогда у них есть честный и справедливый шанс стать судьей КС обновленного состава. И это будет справедливо, все это примут, общество будет поддерживать такое решение», — отметил президент.

В конце октября КС отменил ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Зеленский заявил, что система электронного декларирования доходов продолжит работать, несмотря на решение КС. Через два дня правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру.

Решение суда вызвало недовольство со стороны правоохранительных и контролирующих органов. 30 октября у здания КС прошел митинг за отставку судей. В тот же день Зеленский внес в Раду законопроект, который предлагает признать ничтожным решение КС как принятое «в условиях реального конфликта интересов». Помимо этого, документ предполагает увольнение всех судей и назначение новых, чего не предусмотрено действующей Конституцией Украины.

В КС заявили, что законопроект имеет «признаки конституционного переворота». «Почему просто указом не распустить суд? Коллективную ответственность никто нести не должен», — заявил председатель суда Александр Тупицкий.

30 октября против него завели уголовное дело. В 2018 году Тупицкий купил в Крыму земельный участок, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, и не задекларировал его, сообщило Государственное бюро расследований Украины. Сам судья заявил, что у него не было умысла скрывать эти данные.

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