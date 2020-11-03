У российской вакцины от коронавируса появился неожиданно мощный конкурент 3 3.11.2020, 10:29

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Препарат дает иммунитет на уровне 98%.

Китайская вакцина от коронавируса «Синовак» (Sinovak) в Турции в первую очередь будет предназначена для медицинских работников и тех, кто работает в местах массового скопления людей. В страну будет доставляться по 5 миллионов доз китайского препарата, пишет издание Türkiye (перевод — inosmi.ru).

В мире полным ходом идут работы по внедрению вакцины от коронавируса. После российской вакцины «Спутник V» еще одной вакциной-кандидатом, наиболее близкой к результату, является «Синовак» из Китая…

На данный момент никаких проблем с безопасностью этой вакцины, испытываемой во многих странах, не возникло. В Турции первые результаты испытаний «Синовак» на людях будут получены в конце ноября. Если и в нашей стране результаты будут успешными, в декабре планируется доставить 5 миллионов доз. Затем с января начнется вакцинация. Вакцина будет вводиться двумя дозами. Поэтому на первом этапе будут привиты 2,5 миллиона человек. Этих лиц определит научный совет министерства здравоохранения. В последующие месяцы будет заказываться еще по 5 миллионов доз. И со временем количество вакцинированных будет увеличиваться. Вакцинация не охватит людей старше 65 лет, поскольку пока неизвестно, какое влияние «Синовак» оказывает на эту возрастную группу. В первую очередь иммунизации будут подлежать медицинские работники. Затем те, кто работает в местах массового скопления людей, а далее граждане из групп риска до 65 лет.

Дала иммунитет 98%

С другой стороны, «Синовак» была испытана на 9 тысячах добровольцев в Бразилии и показала иммунитет к вирусу на уровне 98%. Пока неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет, при этом побочных эффектов еще ни у кого не наблюдалось. Между тем эксперты выражают обеспокоенность по поводу результатов применения вакцины.

Отмечается, что, как правило, на разработку вакцины требуется не менее, а то и более 10 лет, но из-за коронавируса действует гораздо более сжатый график, и этот период сократился до одного года. Кроме того, ученые говорят, что для окончания пандемии должна быть вакцинирована и таким образом иммунизирована половина мирового населения. А для этого потребуется не менее двух лет.

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