«Работаю по 80 часов в неделю, но 1500 рублей не выходит» 3.11.2020, 10:51

1,366

Фото: onliner.by

Медики рассказали о своих зарплатах.

Одни из самых востребованных специальностей в общереспубликанском банке вакансий — медработники. В стране ищут 4101 врача, 2822 медсестер и 1875 санитаров. Как сейчас работается медикам, получают ли они обещанные «коронавирусные» надбавки и сколько им платит государство? Читайте об этом в материале onliner.by.

Медбрат Игорь: «С коронавирусными надбавками зарплата вырастала в два раза»

Игорю 31 год, он женат, детей нет. Мужчина работает медбратом в БСМП и параллельно учится в Институте туризма БГУФК. Говорит, четыре года назад понял: медицины уже насмотрелся. С доплатами и переработками в месяц у него выходит около 1000 рублей.

— На ставку работаем редко, в основном на 1,25. Если люди уходят на больничные, то бывает и 1,5 ставки, — рассказывает он. — В первую волну коронавируса заболела половина сотрудников. Тогда приходилось работать на 2 ставки.

Одна ставка для медработника — это 6 часов, соответственно, две — 12 часов в день.

— «Коронавирусные» надбавки нам платили. С ними зарплата вырастала в два раза, — объясняет Сергей. — Проблема была лишь в том, что для их получения нужно было отработать с зараженными пациентами 30% рабочего времени в месяц (были специальные списки). Правда, тут тоже не все просто: практически все медсестры и медбратья работают с зараженными пациентами, но в список за сутки можно было вносить только одного сотрудника. Поэтому полные надбавки начислялись не всем.

Игорь считает, что прожить на такие деньги можно. Правда, для покупки техники и ремонта чего-нибудь приходится ужиматься.

— На «коммуналку», интернет, мобильный телефон уходит 150 рублей. Еще 50 рублей — общественный транспорт, 100 рублей — на бензин друзьям, — перечисляет парень. — Дальше еда. Я на макаронах не живу, поэтому 400—500 рублей в месяц уходит на это. Одежду покупаю редко и по необходимости, чаще в секондах. Покупка техники и ремонтные дела — с предварительным расчетом бюджета и сокращением трат на еду.

Что касается развлечений, то в целом на кафе, кино, театр и походы к друзьям в месяц может уйти до 200 рублей. В кафе хожу стабильно раз в месяц, в кино — примерно раз в три месяца, ну и в театр раз в полгода. При этом мероприятия ищу бесплатные или с символической платой — к счастью, таких хватает.

Чтобы почувствовать себя отдохнувшим, мне хватает и трех выходных (с руководством можно согласовать и четыре дня). Просто выбираюсь на велосипеде с палаткой на ближайшее или не очень ближайшее озеро. Правда, это только летом. За 11 лет работы только дважды ездил в туры выходного дня — это были Киев и Вильнюс. А вообще, сейчас отпуск я беру только на сессию.

Заводить детей, строиться или просто завести себе активное хобби (посещать спортзал, бассейн) — на это зарплаты не хватит. Ну, либо надо урезать себя в еде до уровня «макароны три раза в день семь дней в неделю» и никаких выходов в город. Какая сумма меня устроила бы? Вопрос сложный. Хочется при моих не самых больших потребностях не задумываться, а хватит ли мне денег до зарплаты.

Травматолог-ортопед Антон: «Был месяц, когда я работал на 2,5 ставки — это 400 часов»

Антону 25 лет. Он работает травматологом-ортопедом в районной поликлинике в Гомельской области. Молодой человек женат, детей в семье пока нет.

— На ставку работаю в поликлинике и еще подрабатываю в больнице, — объясняет Антон. — В поликлинике выходит 160 часов в месяц. Это восьмичасовой рабочий день в будни и дополнительная рабочая суббота в месяц. В среднем выходит 900 рублей на руки.

В больнице беру 16- и 24-часовые дежурства. Как правило, получается 4—8 дежурств в месяц. Здесь оплата в час меньше, чем в поликлинике, хотя работать труднее. Понятия обеда или перерыва нет.

Зачастую сразу после дежурства в больнице Антон идет работать в поликлинику. Фактически в такие дни он отрабатывает подряд 32 часа.

— Так получается до восьми раз в месяц, — говорит он. — В итоге работаю на 2 ставки, фактически 80 часов в неделю, но 1500 рублей заработать не получается. Был один месяц, когда я работал на 2,5 ставки — это 400 часов за месяц. Суммарный доход тогда составил 1600 рублей.

По словам Антона, зарплата не особенно меняется. Из-за этого за последние два года из районного города уехало восемь травматологов.

— Только с июля по октябрь 2020 года уволились три травматолога: один ушел из медицины в IT, двое уехали в другие города. Сейчас вот еще двое собираются уходить, — говорит он. — Нагрузка растет, работать некому. Еще надо учесть, что военкомат регулярно привлекает к себе в комиссию специалиста-травматолога для медкомиссий, а также тот факт, что одного парня-травматолога призвали в армию.

Основные траты Антона в месяц выглядят так: 400 рублей на еду, еще около 300 на свое авто, до 150 на развлечения. Аренда жилья обходится в 12 рублей. Выходит так недорого, потому что семья живет в арендной квартире, а 90% от суммы аренды погашает работодатель. Еще 30—80 рублей «завешивает» «коммуналка». Остальная сумма уходит на крупные покупки, одежду и в запас.

— Я понимаю, что большинство работающих белорусов получают зарплату меньше, — рассуждает Антон. — Но я считаю ее очень маленькой для человека, который около 10 лет потратил на обучение, у которого ненормированный рабочий график, суточные дежурства, работа с биологическими жидкостями и риском заразиться инфекционными заболеваниями, вероятность привлечения к административной и уголовной ответственности при совершении ошибки. Я знаю много людей других специальностей, которым такой либо больший доход дается намного меньшими усилиями. Это причина, почему так мало мужчин остается в медицине.

Нынешней зарплаты хватает для выживания и ординарной жизни. Но этого мало, чтобы строить жилье, путешествовать, создать для детей оптимальные условия жизни, дать им качественное образование. С такой зарплатой трудно создать финансовую подушку. А людьми без этой подушки легко управлять и держать «на крючке».

Анестезиолог-реаниматолог Александр: «Зарплата у врача должна быть 4—5 тыс. рублей на ставку без переработок»

Александру 26 лет, и он работает анестезиологом-реаниматологом в больнице. Молодой человек женат, детей в семье пока нет. До коронавируса в феврале за месяц он получил около 1600 рублей. Этот расчетник у него сохранился, а вот новый, в котором с надбавками «за коронавирус» выходило до 5000 рублей, — нет.

— С таким количеством часов дома появляюсь очень редко, — говорит Александр. — С апреля зарплата заметно выросла, как и нагрузки. Но это связано с появлением коронавируса. Пока вроде платят, как и обещали в постановлении. Что будет дальше, не знаю. Когда появились доплаты за коронавирус, зарплата стала устраивать, но только если сравнивать с зарплатой без доплат. Если говорить про неэпидемическое время, то на жизнь вроде бы хватает — с тем учетом, что дома я практически отсутствую.

Месячные траты семьи Александра выглядят так: 300 рублей на еду (так как парень диабетик, приходится немного больше тратить на продукты), 60 рублей — «коммуналка», 100 рублей — бензин для авто на поездки «дом — работа — дом».

— Его мне помогла купить бабушка, — объясняет молодой человек. — Одежду покупаем в секонд-хенде, потому что белорусский производитель не может предложить достойное соотношение цены и качества. В фирменные магазины почти не заходим. Покупка одежды носит скорее сезонный характер, но если разбить по месяцам, то получается порядка 100—150 рублей в месяц.

Крупные покупки делаются только в рассрочку. В течение двух лет делал ремонт в квартире, которая досталась от родителей. Приобретал самые дешевые и более-менее комфортные материалы. Кстати, ремонт удалось закончить только с появлением надбавок «за коронавирус».

Что касается развлечений, то на них у врача банально нет времени. Александр говорит, что за три года работы врачом смог только однажды съездить отдохнуть и даже начать откладывать — и тоже благодаря надбавкам, которые стали платить с апреля. Как долго будут начислять такие надбавки, неизвестно…

— На мой взгляд, зарплата у врача должна быть 4—5 тыс. рублей на ставку без переработок, — считает он.

Врач-инфекционист Роман: «1700—2000 рублей — такая сумма должна стать базой, от которой нужно считать зарплаты всех врачей, медсестер и младшего медперсонала»

Роману 25 лет, он женат. Парень работает врачом-инфекционистом в одной из больниц Минска. Буквально на днях он получил расчетник за октябрь — в нем 2700 рублей «чистыми» и общая сумма надбавок «грязными» в 1963 рубля.

— Это зарплата за пятидневную рабочую неделю плюс в данном случае три дежурства с 16 до 8 часов, то есть с переработками, — говорит он. — Надбавки нам платят, они не менялись, как и нагрузка. Хотя коллеги увольнялись.

Свои траты парень описывает так: 550 рублей на двоих обходятся еда, бытовая химия и средства гигиены. «Коммуналка» и интернет «завешивают» примерно на 60 рублей, еще 10 уходит на электричество для самоката. Одежду пара пока не покупала.

— Цены перестали поражать уже давно, но темп их роста постепенно увеличивается, — описывает свои ощущения Роман. — В отпуск удалось бы съездить, если бы не обилие ограничений и рисков «не вернуться в страну». На крупные покупки также хватает: электросамокат, новый монитор для ПК. Также нет затруднений в том, чтобы сходить в кафе или музей.

Он объясняет: на нынешнюю зарплату не жалуется, сумма вполне устраивает и позволяет комфортно жить. Правда, по словам Романа, это должна быть базовая оплата труда врача.

— Даже если опустить ее до 1700—2000 рублей безо всяких надбавок, такая сумма должна стать базой, от которой нужно считать зарплаты всех врачей, медсестер и младшего медперсонала, — считает он. — Потому что того, что платят в интернатуре, не хватает на комфортную жизнь, если никто не помогает финансово — хотя бы оплатой съемной квартиры (на самом деле это очень большие суммы в год).

Санитар Артем: «На ставку будет получаться 400 рублей…»

Артему 23 года, он не женат. Парень учится в медуниверситете и вот уже два месяца подрабатывает на скорой санитаром. Он работает неполный день: к примеру, в сентябре отработал всего 72 часа и получил на руки 286 рублей. Доплата «за коронавирус» составила 137 рублей.

— Сумма — это оклад с надбавкой за один выезд на «ковид». Ставка небольшая, с другой стороны, с санитара и спрос небольшой. Заработать больше можно, все пропорционально часам и на данный момент визитам на «ковид», — объясняет Артем. — С надбавками ситуация интересная: их могут «недосчитывать», то есть человек съездит на шесть «ковидов» за месяц, а ему оплатят четыре или пять. Но это не правило, конечно.

Траты у молодого человека — обычные для студентов: 30 рублей — общежитие, 20 — связь, 50 — проезд, 60 — страховка.

— Траты на еду и предметы первой необходимости не считаю. На учебу уходит тоже много: распечатки, книги, — объясняет Артем. — В кино сходить еще можно, но никаких крупных покупок и заграниц.

Зарплата, конечно, не устраивает. Если бы не доплаты за «ковид», была бы совсем грусть. На ставку будет получаться около 400 рублей, что для Минска… мало, в общем. Сколько денег в Беларуси мне бы хватило? Я непривередлив ни в одежде, ни в отдыхе, ни в еде. Так что даже суммы назвать не могу. Но зарплата обязана как минимум быть соразмерна ответственности. Кому бы хотелось, чтобы на его вызов приехал доктор, который засыпает на ходу, потому что работает сутки через сутки, чтобы обеспечивать семью и хоть немного откладывать?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».