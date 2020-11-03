Гадание на президента 3.11.2020, 10:54

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Реакция мировых рынков на выборы в США.

3 ноября в США состоятся президентские выборы. Для мировых рынков и индустрии это второе по значимости событие 2020 года после пандемии коронавируса. От того, какой выбор сделают граждане страны с крупнейшей экономикой в мире, зависит очень много – от направления и скорости развития основных технологических трендов до устойчивости глобальной финансовой системы и состояния международной торговли. Так что самое время разобраться, к чему готовиться в ближайшие четыре года. Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Но прежде, чем оценивать долгосрочные последствия победы того или иного кандидата, следует несколько слов сказать непосредственно о выборах, которые сами по себе являются серьезным фактором, влияющим на состояние рынков. И об этом говорит волна распродаж, которая накрыла все рисковые активы – от акций американских компаний до нефти, российского рубля и валют других развивающихся стран.

Свою роль сыграл и возврат карантинных ограничений в ведущих европейских странах. Но о возможном обвале мировых рынков, связанном непосредственно с американскими выборами, мы говорили ровно неделю назад, в программе от 26 октября. Именно к обвалу на последней предвыборной неделе готовились ведущие американские инвестбанки, а локдауны в Германии и во Франции только подлили масла в огонь.

Более того, сразу после 3 ноября распродажи с высокой степенью вероятности не прекратятся. Например, аналитики Bank of America отмечают, что рынки успокоятся при любом исходе голосования, но лишь в том случае, если перевес одного из кандидатов будет достаточно убедителен и победитель будет объявлен в течение недели. "Если Трамп оторвется от Байдена в день голосования, но при этом еще не будет посчитано большое количество голосов, поданных по почте, то рынок может захлестнуть волна волатильности, которая сохранится до прояснения ситуации", – прогнозируют аналитики банка.

Наихудший сценарий, по оценке Bank of America, – это небольшая разница в количестве голосов, поданных за Трампа и Байдена, которая позволит одному из кандидатов оспорить результаты выборов и потребовать пересчета бюллетеней. В этом случае неопределенность может продлиться до конца года, а рынки за это время рискуют потерять до 20 процентов капитализации.

В Morgan Stanley с середины октября готовятся к серьезному обвалу, но рекомендуют воспользоваться им для того, чтобы купить подешевевшие бумаги. Их оптимизм базируется на уверенности, что, вне зависимости от личности американского президента, законодатели примут наконец "зависший" в Конгрессе пакет стимулов для американского бизнеса и населения. Будет ли он более щедрым, как предлагают демократы, или более скромным, как настаивала администрация Трампа, теперь не суть важно. Уже само по себе выделение помощи будет мощным позитивным для рынков фактором.

Впрочем, стратег JPMorgan Chase Джон Норманд не склонен к подобному оптимизму. По его мнению, все будет зависеть от того, смогут ли демократы по результатам выборов получить большинство в Сенате. Если этого не произойдет, а Палата представителей и Сенат, как и сейчас, будут контролироваться разными партиями, переговоры по новому пакету стимулов могут окончательно зайти в тупик.

Насколько сильно негативный сценарий отразится на российском рынке, во многом будет зависеть от того, выйдет ли глобальная распродажа рисковых активов за рамки коррекции, и перерастет ли она в вынужденное избавление от бумаг и контрактов по любым ценам. Так или иначе, но на Московской бирже со 2 ноября появилась техническая возможность торговать контрактами на нефть и газ по отрицательным ценам. Весной такой опции не было, в результате чего некоторые российские инвесторы понесли потери.

Раз уж речь зашла о нефти, то победа Джо Байдена и демократическое большинство в Сенате чревато для России, которая все еще сильно зависит от экспорта углеводородов, долгосрочными неприятными последствиями. Если Дональд Трамп первым делом вышел из Парижского соглашения по климату, а потом до последнего отстаивал интересы американских нефтегазовых компаний, что в конечном итоге шло на пользу всему мировому нефтегазовому сектору (роль Трампа в окончании ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией переоценить трудно), то Джо Байден твердо стоит на позициях борца с глобальным потеплением.

Его программа предусматривает увеличение государственных расходов на стимулирование возобновляемой энергетики на два триллиона долларов и обновление американской энергетической инфраструктуры. Американский спрос на углеводороды и динамика запасов нефти в США до сих пор являются одними из главных факторов, которые оказывают влияние на мировые цены на нефть. Так что в случае, если демократы получат не только президентское кресло, но и большинство в Сенате, российские планы на освоение нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе окончательно превратятся в безумную авантюру.

Помимо энергетических компаний, есть еще один сектор, который, по мнению аналитиков Bank of America, может пострадать в результате прихода к власти Демократической партии, – индустрия роскоши. Повышение налогов для богатых американцев и наращивание госрасходов будут предопределены. Для рынков эти два пункта программы друг друга компенсируют. Печатный станок – а без него даже с нынешним уровнем расходов обходиться не получается – мощный фактор поддержки, в том числе и для рублевых инструментов. После того, как в США стабилизируется политическая ситуация и в вопросе санкций наступит хоть какая-то определенность, инвесторы начнут искать инструменты с гарантированной положительной доходностью и вернутся на российский долговой и фондовый рынок.

Проблема бюджетного дефицита, который уже в этом году из-за коронавируса достиг трех триллионов долларов, а также неконтролируемый рост госдолга – главные вызовы, которые встанут перед следующим президентом США, на ком бы ни остановили свой выбор американцы (хотя обещанный Байденом рост госрасходов делает эту проблему острее). Во что все это выльется, никто пока не может даже предположить. Уже несколько лет назад экономисты пришли к выводу, что мир находится "на неизведанной территории", и чем закончится начавшийся после кризиса 2008 года "аттракцион неслыханной щедрости", предсказывать отказываются.

Усугубляет ситуацию все более активное недовольство Китая – одного из крупнейших держателей американского госдолга – такой политикой "количественного смягчения". И одним недовольством дело не ограничивается. 30 октября Народный банк Китая опубликовал законопроект, легализующий цифровой юань, уже прошедший тестирование в четырех китайских провинциях. Большинство западных аналитиков видят в новой форме китайских денег альтернативу и угрозу системе SWIFT, которая работает преимущественно с долларами, а значит, и самому доллару в качестве главной мировой резервной валюты и основного средства международных расчетов.

Пока наиболее вероятным сценарием на следующие четыре года выглядит гиперинфляция и глобальное обесценение традиционных денег. Причем для того, чтобы избежать социального взрыва, государства начнут наращивать государственные расходы на помощь самым незащищенным слоям населения, что послужит дополнительным "топливом" для роста цен. С одной стороны, это негативно отразится на положении среднего класса. С другой – станет наименее болезненным решением проблемы глобального долга.

Борьба китайцев с монополией доллара, которая способна значительно ускорить инфляционный сценарий, может принять более агрессивный характер в случае, если в президентском кресле останется Дональд Трамп, который продолжит политику протекционизма и торговых войн.

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