Чемпион СССР по гандболу: По телевизору показывают откровенное вранье 3 3.11.2020, 11:20

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Владимир Михута

Фото: sb.by

Владимир Михута поделился мнением о ситуации в стране.

Трехкратный чемпион СССР, один из лучших бомбардиров полусредний минского СКА Владимир Михута, в интервью Tribuna.com комментируя происходящее в стране после выборов президента, поделился мнением о ситуации в гандболе, когда команду «Витязь» сняли с чемпионата за отказ выходить на матч в знак солидарности с арестованной баскетболисткой Еленой Левченко.

- Как привлечь внимание нашего правительства к проблемам, к тому, что страдают люди? Как? Взорвать себя на площади или подпалить? Так ничего не изменится. Война никому не нужна, по крайней мере простым людям. Поэтому не понимаю, зачем она властям, зачем они делают так, что белорус дерется с белорусом. Наши вооруженные силы должны защищать страну от внешнего врага, а они вместо этого ищут врагов внутри собственного народа, избивают людей.

При этом сюда едут российские журналисты, снимают так, что за границей люди смотрят и не понимают, почему белорусский народ не может успокоиться. Мне из Норвегии друзья звонят и спрашивают, чего же белорусам не хватает. Я им отвечаю: «А вы тут жили? Приехали бы, пожили и все бы поняли. А то, что говорят по телевизору, это откровенное вранье». Не знаю, что делать, если за границу идет вранье. Здесь мы видим, что происходит на самом деле. Геноцид. Я уверен, что Лукашенко нужно выйти, извиниться перед народом и спокойно уехать куда-нибудь. И так должна поступить вся власть.

– Вы верите, что такое возможно?

– Ох, не знаю. То он говорит, что не держится за власть, то повторяет, что ее никому не отдаст. Не понимаю, почему он так поступает. Мне кажется, что Лукашенко где-то кто-то со стороны держит и говорит ему, как поступать, а Лукашенко просто некуда отступать. Он был выгоден кому-то 26 лет, поэтому его держат. Кому? А кто дал Беларуси полтора миллиарда? Вот и думайте, – сказал Михута.

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