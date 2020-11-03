Растерянный ОМОН: восемь видео протеста, где белорусы победили карателей 1 3.11.2020, 11:43

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Добро побеждает зло, а лукашисты становятся главными лузерами дня.

Сегодня — 85-й день послевыборных протестов в Беларуси. Подавляющее большинство новостей этого периода связаны с насилием и беспределом силовиков. Но иногда случались и по-настоящему позитивные моменты. The Village Беларусь вспомнил несколько веселых видео, ставших вирусными, где добро побеждает зло, а силовики, опростоволосившись, становятся главными лузерами дня.

Экшен от таксиста

Нет, это не Сами Насери и Фредерик Дифенталь на Peugeot 406 из комедии Люка Бессона. Это безвестный водитель «Яндекс-такси» на скромной Renault Logan вечером 23 сентября стоял на светофоре в тот момент, когда силовики гнались за мирным протестующим. Паренек успел заскочить в машину, водитель рванул с места и умчался с перекрестка по встречке и обочине — силовики-«оливки» лишь пару раз успели ударить дубинкой по багажнику. Все закончилось хорошо, а видео (за которое, кстати, от силовиков «отгребли» его создатели), стало вирусным и популярным даже за границей: судьбу парня и машины долго обсуждали на форуме Reddit и переживали за судьбу ак таксиста с пассажиром, так и оператора.

Видос, за съёмку которого мы с @bymaer повалялись лицом в асфальт, но это в кадр уже не попало))) pic.twitter.com/i3vyRfHM2x — Миша Ильин (@m_for_mixacb) September 23, 2020

Хлопотное дельце

Минская милиция решила показать, как искренне раскаиваются те парни, что выходят на акции протеста: мол, раньше я неправильно жил, ошибался во взглядах, но сейчас все понял и больше протестовать не буду, чего и вам советую. Соблюдайте закон! Таких видосы МВД выкладывало и раньше, и никто им, конечно, не верит, потому что, находясь в застенках Окрестина или РУВД, можно признаться даже в убийстве Кеннеди. На этот раз операторы-оперативники тоже надеялись, что все пойдет по накатанной: стыдливый взгляд студента-мямли, который начитался телеграм-каналов, возомнил себя некислым бойцом и отправился крушить режим на улицы, но вовремя одумался и больше так не будет, честное-забеларуское.

Но при записи интервью с Сергеем что-то пошло не так. Парень то ли не понял, что ему надлежит раскаяться в кадре, то ли все прекрасно понял, но затроллил милицию, — результат все равно получился вирусным. Сейчас этот диалог изучают в разведшколах ЦРУ и Моссада, считают число подмигиваний левым и правым глазом и пытаются понять: почему ГУВД Мингорисполкома все же выложило этот ролик?

— А вы вот на «Интеграле» работаете, вы бастуете? Ну, конкретно вы?

— Я бы с удовольствием, но у нас как бы особо пока ничего такого не было.

— И вы хотели бастовать, но решили не бастовать, потому что вы…

— Не, я вообще не хотел бастовать, это хлопотное дельце. Но как бы надо поддержать своих, потому я бы стал бастовать, если бы они тоже бастовали.

В конце ролика парень советует бросать курить и «бегать по утрам по полчаса, причем не так, трусцой, а серьезно гонять как бы, во всю мощь. Вот».

Одноклассница Сергея из Малиновки отмечала, что у него не только на этом ролике, но и вообще в жизни такая необычная манера говорить: непонятно — смеется ли он или на полном серьезе. И все, кто знает Сергея, однозначно говорят, что никакие наркотики тут не замешаны. Просто парень решил подарить всем задержанным 65 секунд позитива.

Подождите, вы флаг потеряли!

Этот ролик даже сам поисковик подсказывает: начинаешь вводить «парень с флагом…» - как строка поиска предлагает «…бежит за ОМОН». История произошла на улице Козлова 20 сентября, когда колонна спецназа внутренних войск МВД бежит (на этот раз не во всю мощь, а именно трусцой) в сторону проспекта Независимости. А за ними увязался парень который на вытянутых руках нес БЧБ-флаг и пытался эту колонну догнать. Прекратил свою спонтанную акцию неизвестный герой лишь после того, как один из спецназовцев направил в его сторону помповое ружье и, похоже, перезарядил. Сюжет попал сразу на несколько камер, и почти так же сразу на кадры начали накладывать разные варианты смешных озвучек.

А буквально через пару дней нашелся еще один бегущий по лезвию репрессий — на этот раз за канадско-арабским водометом, который в районе стелы поливал дорогу.

«Вот, вот есть Господь, вот видишь!»

В воскресенье в Минске прошла очередная акция — ее приурочили к народному празднику «Дзяды» и мемориалу в Куропатах. На акции, как водится, был массовый «хапун», а сегодня стало известно, что подозреваемыми по уголовному делу о вчерашних беспорядках проходят сразу 231 человек — это почти 80% от всех задержанных в воскресенье. На одном из видео, снятых в Зеленом Луге, видно, как омоновцы в черном бегут за парнем, который убегает от них по откосу. Омоновцы бы и выиграли борьбу с парнем, но проиграли битву против всемирного тяготения и скользкой листвы и синхронно навернулись вниз головой. Вероятно, дворники, которые не подмели газоны, скоро тоже станут подозреваемыми по уголовке. А женский голос за кадром произносит с облегчением: «Упали, слава тебе, господи! Вот, вот есть господь, вот видишь!»

«Я гуляю!»

Это видео появилось буквально через несколько дней после выборов. Известная участница протестов, 73–летняя Нина Багинская пытается перейти мост, но путь ей преграждают омоновцы в черном. Нина твердо говорит «Я гуляю!» и прорывается сквозь оцепление. А когда она спускается по ступеням моста, один из силовиков даже пытается поддержать ее под локоть (получается так себе). Многочисленные зрители хлопают и кричат «Молодец!», а силовикам — «Не трогай ее!». Сюжет послужил основой для граффити, плакатов, наклеек, рисунков на одежде, а фраза «Я гуляю!» ушла в народ настолько, что само по себе слово «гулять» превратилось в синоним фразы «пойти на протестную акцию». Не исключено, что в ближайшем будущем в сводках от пресс-секретаря Ольги Чемодановой появятся фразы «…несанкционированно гулял, чем грубо нарушил законодательство Республики Беларусь».

«Это не мой маршрут»

Это видео появилось сразу после выборов, в начале августа. Силовики устроили традиционное «винтилово», но что-то перепутали и попытались посадить задержанного не в автозак, а в обычный желтый автобус. Даже пассажиры на остановке, как видно на записи, возмутились. Почему люди в черном вдруг перепутали автобусы? The Village Беларусь уже рассказывал: на своих акциях силовики используют и обычные автобусы, которые получают от «Минсктранса». А вот если бы так и поехали на рейсовом — то, глядишь, омоновцы бы еще заставили парня и талончик пробить.

Побег из Альказака

Невероятно мотивирующее видео сняли в конце сентября в Гомеле. ОМОНовцы «паковали» в автозак протестующих возле уличного кафе. В какой-то момент силовики в шлемах повернулись к открытой двери автозака спиной, и в эту секунду задержанный в синей куртке сбежал, сорвав восторженные овации зрителей.

«Я так сильно прыгала, что потерялася»

Этим видео поделился Денис Дудинский. Видно, как растерянный омоновец бежит (опять-таки не на полную мощь) мимо колонны припаркованных автозаков. Поведение абсолютно для силовиков нетипичное: ведь они же всегда действуют слаженной группировкой. А тут, того и глядишь, наваляют. Но беларусы в очередной раз доказали: их протесты — мирные, и трогать «потеряшку» не стали. А что стали делать — так это предлагать разные смешные варианты озвучек. Например, фразу домовенка Кузи: «Огорчение! Где тут спрячешься? Подпола нет, чуланчика нет, щeлки нет, норки нет!»

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