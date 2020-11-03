Семь причин, из-за которых президентские выборы в США 2020 войдут в историю 3.11.2020, 11:49

3,516

Фото: Jabin Botsford/The Washington Post

Байден или Трамп?

Во вторник, 3 ноября, состоятся президентские выборы в США. Как в самой Америке, так и за ее пределами они расцениваются как одно из самых важных голосований в истории страны, пишет «Новое время».

«Подавляющее большинство американцев считают, что это судьбоносные выборы и что их результат действительно повлияет на страну», — рассказала ранее Моника Макдермотт, профессор кафедры политологии Фордемского университета в Нью-Йорке.

Дальнейший курс развития США и их внешняя политика будут кардинально отличаться в зависимости от того, переизберут ли президентом Дональда Трампа или же его сменит бывший вице-президент Джо Байден. Накануне голосования Байден опережал Трампа в большинстве опросов примерно на 10%.

Однако даже без учета итогов выборов нынешняя президентская кампания запомнится Америке надолго и гарантированно войдет в ее историю.

Почему так произошло и что уже сделало выборы президента США 2020 особенными.

1. Попытка импичмента президента менее чем за год до выборов

5 февраля 2020 года Сенат США оправдал Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения. Его пытались уличить в злоупотреблении властью и полномочиями президента, а также в препятствовании Конгрессу в расследовании дела об импичменте.

Речь шла о том, что Трамп в личных политических интересах и с целью переизбрания оказывал давление на власти Украины. А точнее — добивался от президента Владимира Зеленского публичного заявления об открытии двух расследований: о роли сына Джо Байдена (конкурента Трампа на выборах 2020) в деятельности украинской компании Burisma и о якобы вмешательстве Украины (а не России) в американские выборы 2016 года. Толчком к процессу импичмента стал скандальный телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским.

Это был третий случай в истории США, когда процесс импичмента дошел до Сената. В 1868 году американского президента Эндрю Джонсона попытались отправить в отставку по делу о незаконном увольнении военного министра. А процесс над президентом Биллом Клинтоном состоялся в 1998−1999 годах — по обвинениям о его лжесвидетельстве и препятствии правосудию из-за связи с Моникой Левински.

Однако именно Трамп стал первым в истории США президентом, которому пришлось пройти процедуру импичмента менее чем за год до попытки снова стать президентом. Крайне непопулярный Эндрю Джонсон вообще не выдвигал свою кандидатуру после импичмента, а Клинтон пережил процедуру импичмента уже после избрания на второй срок.

2. Выборы на фоне пандемии COVID-19

Ко дню выборов именно США сохранили мировое лидерство по масштабам распространения COVID-19. По состоянию на 2 ноября здесь было выявлено более 9 млн 475 тыс. заболевших, а с начала пандемии коронавирус унес жизни 236,5 тыс. американцев.

Такая ситуация оказала огромное влияние на ход избирательной кампании в США. Многие кандидаты были вынуждены отменить традиционные массовые митинги, встречи и поездки по стране — к примеру, 77-летний Джо Байден значительную часть кампании провел в своем доме в штате Дэлавер. А 78-летний Берни Сандерс, его конкурент на раннем этапе гонки, позже заявил, что снял свою кандидатуру во многом из-за кризисной ситуации с коронавирусом в стране.

Кроме того, провалы администрации Трампа в борьбе COVID-19 стали одним из весомых факторов, оказавших влияние на снижение его рейтинга. В сентябре 2020 года опрос Pew Research Center показал, что 57% американцев считают «категорически неверными» либо «в основном неверными» заявления Белого дома о противостоянии вспышке коронавируса в США.

Неудивительно, что тема коронавируса была одной из главных на дебатах Трампа и Байдена — в обоих раундах их теледуэли.

3. Худшие теледебаты в истории США

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена, состоявшийся 29 сентября — незадолго до того, как президент США заболел COVID-19 — американская пресса единогласно описывала как едва ли не худшую дискуссию подобного рода в истории страны.

В этом раунде Трамп перебил оппонента 73 раза, из-за чего дебаты превратились в хаотичную перепалку вместо обмена мнениями и стратегиями. Президент США превзошел сам себя: в ходе дебатов в 2016 году он перебил свою соперницу Хилари Клинтон 51 раз.

«Сегодня никто не выиграл. Мы все проиграли. Если позволить двум мужчинам в возрасте за 70 лет пререкаться друг с другом — это лучший способ определить президентскую политику, то нет никаких веских причин проводить еще два [раунда дебатов]», — выразил общее впечатление о первых дебатах Трампа и Байдена колумнист NYT Чарли Уорзел.

Из-за этого оргкомитет президентских дебатов пошел на беспрецедентный шаг: во втором, октябрськом раунде дебатов кандидатам отключали микрофоны в самые важные моменты речи оппонента.

4. Рекордное досрочное голосование

Ко 2 ноября около 94 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США — из-за пандемии многие избиратели решили избежать очередей и проголосовать заранее, на участках или по почте. Об этом свидетельствуют данные US Election Project, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд.

Это рекордное число для президентских кампаний в Америке. Более того, в 2020 году досрочно проголосовало свыше 60% от общего числа избирателей, принявших участие в президентских выборах 2016 года.

5. Максимальная явка за столетие

Данные небывало активного досрочного голосования коррелируют с ожидаемо высокой общей явкой избирателей в 2020 году, что отражает огромный интерес американцев к исходу нынешних выборов.

Как пишут DW и Reuters, явка может стать рекордной на выборах президента США более чем за столетие. По оценке Дэвида Бекера, главы и основателя Центра электоральных инноваций и исследований в Вашингтоне, проголосовать могут как минимум 150 млн граждан (из около 240 млн зарегистрированных избирателей). В 2016 году в выборах приняли участие 138 млн американцев.

6. Почтенный возраст кандидатов

Уже в ноябре 2020 года Джо Байдену исполнится 78 лет, а Трамп участвует в выборах в возрасте 74 лет (исполнилось в июне).

Это делает оппонентов одной из самых возрастных пар соперников в истории президентских выборов в США. Любой победитель выборов будет в этом смысле рекордсменом. Трамп обновит собственный рекорд (в 2016 году в возрасте 70 лет он стал старейшим впервые избранным президентом США), а Байден в случае избрания может значительно его превзойти.

7. Рейтинги Байдена — рекордно высокие для кандидата за всю историю опросов в США

12 октября, за несколько недель до выборов, об этом написала CNN, ссылаясь на данные трех крупных общенациональных опросов.

Самый свежий из них, опрос ABC News / Washington Post показал, что Байден опережает Трампа с отрывом более 10% (55% против 43%). Ранее два других аналогичных исследования — от CNN/SSRS и Fox News — также показали, что Байден набирает более половины симпатий избирателей и опережает Трампа как минимум на 10%.

По данным CNN, это означает, что Байден оказался в наиболее выигрышной ситуации по отношению к сопернику на президентских выборах с 1936 года, когда в США впервые были проведены научно достоверные социологические опросы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».