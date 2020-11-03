Российским нефтяникам велели готовиться к новым ограничениям на добычу «черного золота» 3.11.2020, 12:07

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Минэнерго РФ обеспокоено падением цен на углеводороды.

Вторая волна пандемии, вызвавшая локдауны в крупнейших экономиках Европы и обвалившая цены на нефть на 10% за неделю, заставила беспокоиться российские власти, пишет finanz.ru.

В понедельник Минэнерго РФ провело совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний, на котором обсуждались дальнейшие действия в рамках сделки ОПЕК+, заключенной в апреле для спасения рынка «черного золота».

Как сообщили Bloomberg три источника, знакомых с итогами встречи, нефтяники и министр энергетики Александр Новак обсуждали возможность изменения формата сделки и отказа от планов увеличить добычу с января 2021 года.

Изначальный сценарий соглашения предполагает смягчение квот с текущих 7,7 млн до 5,8 млн баррелей в сутки, но ухудшение ситуации с коронавирусом ставит под вопрос перспективы спроса на топливо.

По словам источников Bloomberg, рассматривается сценарий продления соглашения в нынешнем виде еще на три месяца - до конца марта 2021 года. Кроме того, обсуждался вариант дальнейшего сокращения нефтедобычи.

Ту же информацию подтвердил Reuters источник, знакомый с ситуацией. По его словам, нефтяные компании готовы отказаться от наращивания добычи, но выступают против нового снижения.

Впрочем, решение, как и прежде, принимается высшим руководством страны. Президент Владимир Путин 23 октября заявил, что Россия готова дополнительно сократить добычу нефти, если потребуется.

«Мы не исключаем, что мы можем сохранить действующие ограничения на добычу, не снимать их так быстро, как мы предусматривали это делать ранее. А если потребуется, может быть, примем и другие решения по дальнейшему сокращению», - говорил Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Против увеличения добычи выступает также Саудовская Аравия, сообщили источники WSJ в Эр-Рияде. Официальное решение о будущем сделки может быть принято на министерской встрече ОПЕК+ 16-17 ноября.

Октябрьские переговоры закончились без конкретных решений, но министры рассмотрели «кризисный сценарий» с новой волной падения спроса. При сохранении пандемии в Европе до весны ОПЕК+ прогнозирует, что мировой рынок вновь столкнется с избытком в 2 супертанкера в день (4 млн баррелей в сутки).

«Первые признаки восстановления мировой экономики были нивелированы возросшим числом заболеваний коронавирусом в странах - потребителях нефти. К зиме некоторые регионы мира могут быть снова закрыты на карантин полностью или частично, что подвергает спрос на нефть большому риску», - цитировал ТАСС непубличный отчет ОПЕК+.

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