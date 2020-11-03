Названа общая черта у детей неандертальцев и современного человека 3.11.2020, 12:48

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Ученые провели анализ находок с северо-востока Италии.

Несмотря на то, что современный человек действительно далеко «ушел» от неандертальца, ученые продолжают находить между нашими видами общие черты

Ученые провели анализ зубов, которые принадлежали трем разным детям неандертальцев, жившим между 45 000 — 70 000 лет назад на северо-востоке Италии. Результаты указали на то, что неандерталец впервые получал твердую пищу примерно в шестимесячном возрасте, пишет popmech.ru.

Как известно, зубы образуют «кольца», раскрывающие информацию о здоровье и рационе человека. «Прочитав» их, ученые могут получить представление о жизни древних люди. С помощью комбинации геохимических и гистологических анализов, авторы работы получили данные, которые помогли им узнать, что неандертальцы вводили твердую пищу в рацион своих детей примерно в возрасте пяти-шести месяцев, также как это делают люди сейчас.

Алессия Нава, автор исследования, сказала: «Отлучение от груди связано, скорее, с физиологией, чем с культурными факторами. У современных людей первое введение твердой пищи происходит примерно в шестимесячном возрасте, когда ребенку нужно больше энергии. Теперь мы знаем, что неандертальцы тоже отнимали детей от груди в таком возрасте».

Темп роста и ранние метаболические данные неандертальцев до сих пор до конца неизучены. Стефано Бенацци, еще один автор исследования, сказал, что результаты этой работы помогли определить сходные энергетические потребности в раннем младенчестве между человеком разумным и неандертальцем.

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