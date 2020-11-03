От Москвы убегает Молдова 3.11.2020, 12:57

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Эль Мюрид

Распад российской зоны влияния — маркер общего процесса путинского режима.

В Молдове прошел первый тур выборов президента. Пока с небольшим опережением лидирует жестко прозападная Майя Санду, на втором месте - "многовекторный" Игорь Додон.

В случае, если во втором туре Додон все-таки проиграет окончательно, возникнет весьма любопытная ситуация - буквально в три месяца на постсоветском пространстве сразу в четырех относительно пророссийских республиках прошли процессы, которые закладывают окончательный уход их из-под Кремля. Чем-то это напоминает конец 80, когда так же прорвало Восточную Европу. Россия - не Союз, дым пожиже и труба пониже, потому и союзники уже совсем на российских границах - но процесс практически такой же: окончательный распад зоны российского влияния. Далее отступать придется уже внутри собственных границ. И ведь придется.

Можно все списать на козни врагов. Это легко и просто. И неправильно.

Худшего врага у России, чем нынешний режим, нет на всей планете. Именно он последовательно загоняет страну в катастрофу, и распад российской зоны влияния - это еще один маркер общего процесса.

Кремль не в состоянии транслировать смыслы. Он может экспортировать газ и коррупцию, но образа будущего у него нет. И не может быть. Он даже не понимает, о чем это. Уголовники вообще живут сегодняшним днем, для них будущее всегда ограничено сегодняшней полночью. Что будет завтра - завтра и будем смотреть. Учитывая преступно-босяцкий бэкграунд нынешней российской знати, неудивительно, что выдавить из себя привлекательный смысл, которым можно скреплять зоны влияния, они не могут. Не выходит у Данилы-мастера каменный цветок, как он не тужься.

Это и есть ответ, почему разваливается пророссийская зона. Конкуренты входят в нее не потому что такие умные, а потому, что в Кремле - полные неадекваты.

Нужно понимать, что "после Путина" придется собирать все утраченное заново. Не силой оружия, а привлекательным и понятным смыслом. И для этого его придется формулировать для начала для себя. Формулировать, воплощать - и только потом экспортировать. Восстанавливая все то, что уничтожил нынешний воровской режим бандитов и негодяев.

Эль Мюрид, "Главред"

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