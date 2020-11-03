Елена Левченко — родителям: Вы — мои герои, вы уже победили 2 3.11.2020, 13:42

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Елена Левченко

Фото: tut.by

Трогательное обращение знаменитой баскетболистки.

Белорусская баскетболистка Елена Левченко написала на своей странице в Facebook обращение к родителям и рассказала, как увидела их фотографию около Окрестина.

«Утро. 15 октября, 2020 года. Тюрьма, Окрестина. 15-е сутки — и новое административное дело. Я знала, что меня не выпустят. Камера #20

В этот день встала сразу, в шесть утра. Умылась, почистила зубы. Пакеты с вещами уже были собраны — ты не знаешь, что будет дальше. Дыхательная гимнастика… Но в душе какая-то дрожь. Не за себя…

Приближалось время моего «освобождения» — 7.20 утра. Стоят ли за воротами сейчас мои родители? Хотелось верить, что нет, что их предупредили. И в то же время меня охватывали мысли: «А вдруг они ждут и не знают, что я снова задержана? Что я не выйду, что у меня новое административное дело?».

От этих мыслей мне становилось не по себе. Я очень переживала за родителей именно в тот момент. Самое обидное и несправедливое — ты ничего не можешь сделать. Совсем.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Потом я увидела это фото… Во мне вспыхнуло много эмоций: злость, чувство несправедливости, обиды и даже ненависти. И в то же время на этом снимке я увидела любовь, поддержку, заботу и единство. Я остановлюсь на этих светлых чувствах, ведь они сильнее тех, других. Светлые всегда побеждают. Как победили мои родители, которые, как бы тяжело им ни было, держались и верили в лучшее. Я восхищаюсь их внутренней силой.

Мама особенно переживала за меня, когда я ходила на марши, ей это давалось нелегко. Но и никогда меня не останавливала.

Мама, папа, спасибо вам за все! Спасибо, что никогда не упрекаете меня, спасибо, что поддерживаете меня, спасибо что подставляете свое плечо, ведь мне тоже иногда нужно на него опереться. По вам цинично ударили больнее всего. Но вы достойно выстояли, и я восхищаюсь вами! В ответ на жестокость вы ответили любовью. А значит, вы уже победили. Вы — мои Герои!» — написала Левченко.

Напомним, что Елену Левченко не выпустили сразу после 15 суток ареста, при этом рано утром ее пришли встречать родители, друзья и болельщики. В 7.20 утра маме Левченко сообщили, что ее ждет еще один суд. На нем баскетболистку оштрафовали и вскоре выпустили.

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