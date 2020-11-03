Австрия ввела повторный карантин из-за коронавируса 3.11.2020, 14:11

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В общественных местах действует масочный режим и социальная дистанция.

Сегодня в Австрии вступили в действие карантинные меры, сообщает Charter97.org со ссылкой на австрийские СМИ.

Отметим, что данный локдаун стал вторым за год. Первый карантин был введен в стране 16 марта, затем ограничения, как и в других европейских странах, поэтапно смягчались.

Решение о повторном введении карантина было принято из-за резкого заболевших COVID-19 и госпитализаций. В октябре ежесуточный прирост зараженных установил абсолютный антирекорд и составил пять тысяч человек, в то время как в марте пиковым было число в одну тысячу.

Открытыми останутся предприятия сферы обслуживания и магазины, которые при этом должны будут регулировать число посетителей и время работы. Местам общественного питания можно работать исключительно на вынос и доставку.

Закрываются музеи, театры, фитнес-клубы, кинотеатры, термы, клубы. Гостиницам запрещено размещать туристов. Массовые мероприятия в сфере культуры запрещены, спортивные события пройдут без зрителей. На дистанционную работу по возможности переходят организации, старшие классы школ и университеты - на дистанционное обучение.

В ночные часы теперь покидать жилища можно только в пяти случаях: для похода на работу или учебу, прогулку или пробежку, посещения магазина, оказания помощи. Данное ограничение будет действовать до 12 ноября включительно, не исключается, что оно будет продлеваться.

В общественных местах действует масочный режим и социальная дистанция.

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