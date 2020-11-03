Фактор дембеля: армия выходит из-под контроля Лукашенко 2 3.11.2020, 14:12

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Череда ошибок подталкивает режим к итоговой развязке.

Интересный нюанс, про который пока не пишут аналитики - фактор дембеля.

В ноябре идет массовый дембель и набор новобранцев в войска, в том числе в 3214. Придут те, кто видел все. Уйдут с радостью те, кто опытен и у кого «набита рука», пишет телеграм-канал «Рефлексия и реакция».

С приходом новобранцев неизбежно пойдет новая волна процесса разложения морального состояния частей. Чем больше туда уйдет вчерашних студентов, тем сильнее будут расшатаны коллективы. Отдельно будет стоять вопрос отбора срочников в части, причастные к подавлению протестов. Нужно будет как-то отбирать максимально лояльных, из желающих очереди может не быть. К тому же, работает фактор демографической ямы.

Помимо этого есть риск что новобранцы массового могут принести в части ковид. Здесь стоит вопрос организации длительного карантина, что, естественно, никак не укрепляет боеготовность частей.

Это накладывается параллельно на американские выборы и риска прихода Байдена, чья позиция по Беларуси им неоднократно озвучивалась.

У России параллельно предсказуемо открывается «фронт» в Молдове. Вытянуть Додона будет тяжело, в результате есть риск получить бучу там. Нужно сокращать количество «фронтов».

Все это, а также нестихающая улица, экономика и ковид, совокупно увеличивают давление на действующий режим, подталкивая его к совершению ошибок и к итоговой развязке.

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