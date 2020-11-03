Можно или все-таки нельзя «понижать градус» алкоголя 3 3.11.2020, 14:40

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Мы часто слышим о том, что пить алкоголь нужно в строгом порядке, повышая крепость напитков.

Алкоголь уже так давно стал неотъемлемой частью любых коллективных мероприятий — от дружеских посиделок на кухне до государственных праздников и корпоративов — что вольно-невольно учишься соблюдать простые правила, которые не позволят потерять контроль. Одно из самых популярных гласит: градус понижать нельзя. Начните вечер с легких напитков, например с пива, а уже после переходите к «тяжелой артиллерии». В противном случае поутру вас ждет жуткое похмелье и отвратительное настроение, пишет «Популярная механика».

Что ж, перебор с выпивкой в самом деле может заставить вас молиться фарфоровым богам. Однако не стоит возлагать вину на порядок, в котором вы употребляете напитки — алкоголь есть алкоголь. Его избыток рано или поздно приведет к тому, что вместо приятного, легкого опьянения вам станет чертовски плохо.

«Нет никаких доказательств того, что употребление алкоголя в определенном порядке влияет на силу вашего похмелья», — об этом написала даже Джулия Честер, доцент кафедры поведенческой нейробиологии Университета Пердью.

Однако есть несколько странных причин, по которым этот совет все-таки может иметь смысл. Люди, которые переходят с пива на смешанные напитки (с уже притупленными чувствами и суждениями), с меньшей вероятностью будут следить за уровнем потребления алкоголя и, таким образом, выпьют больше.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что ваше тело усваивает смешанные напитки быстрее, чем однородный алкоголь с более высокой концентрацией (например, рюмку виски). Таким образом, добавление ликера в наполненный пивом желудок может теоретически создать своего рода коктейль, который усвоится быстрее, чем каждый из его компонентов по‑отдельности.

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