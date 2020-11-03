«Все мы под Богом ходим, это аукнется!» 3.11.2020, 14:48

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Иллюстрационное фото

Акушеру-гинекологу 3-й Минской больницы дали 15 суток за акцию солидарности.

Сегодня суд Московского района Минска рассматривает дела врачей, которых вчера задержали на акции солидарности. Для принятия решения по протоколу в отношении акушера-гинеколога Станислава Соловья судье понадобилось всего лишь три минуты, сообщает tut.by.

С утра возле стенда Московского суда Минска многолюдно: родные и друзья задержанных ждут, когда в расписании появится дело их близкого. Из обрывочных разговоров доносится: «Когда его задержали? На Окрестина сейчас? А в списках он есть? Вроде сейчас людей не бьют».

Несложно догадаться, что тем, кто за решеткой, вменяют уже традиционную статью 23.34. Среди ожидающих в суде семьи и коллеги медиков, которых в понедельник задержали во время акции солидарности с отчисленными студентами. В РУВД Московского района отвезли 9 врачей, ночью троих женщин отпустили, на Окрестина остались только мужчины.

— В шесть вечера муж позвонил и сказал, едет домой, а в 18.28 — что уже задержан, просил не переживать, — восстанавливает хронологию событий Ирина, жена врача РНПЦ травматологии и ортопедии Руслана Якубовского. — Я записала под диктовку фамилии всех задержанных, а с утра была уже в суде.

В 12.25, за пять минут до начала, появляется первое дело медиков — врачу-неврологу РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслану Бодамшину вменяют ч. 3 ст. 23.34. Он уже задерживался раньше по этой статье, поэтому часть третья, где и санкция строже.

Процесс не отличается от аналогичных по ст. 23.34: связь с Окрестина по скайпу, монитор повернут к судье, Руслан не видит вообще кто присутствует в зале. В самом начале он просит судью Лидию Телицу ознакомиться с показаниями свидетелей, обеспечить адвокатом и говорит, что в РУВД не дали возможности сообщить родным о задержании.

— Это, пожалуйста, в РУВД, — говорит судья и объявляет перерыв, для участия в процессе вызывается дежурный адвокат.

Когда в обед почти все слушатели из суда ушли (по правилам, в здании нельзя находиться с 13 до 14), один из сотрудников суда сообщает: начинается рассмотрение дела по Соловью. Речь про акушера-гинеколога 3-й минской клинической больницы Станислава Соловья.

То, что он говорит по скайпу, в зале слышно плохо. Судья Татьяна Мотыль сообщает: 31-летнему врачу также вменяют ч. 3 ст. 23.34. Чуть позже врач уточнит, что в сентябре его уже задерживали.

Судя по материалам дела, гинеколог «нарушил порядок уличного шествия», он участвовал в акции, которую Мингорисполком не разрешал.

— Вину не признаю, — поясняет Соловей.

Говорит, в понедельник вечером возвращался с работы и встретился со знакомыми врачами, решил пройтись, «ничего не кричал».

— И сколько знакомых с вами решили пройтись? — спрашивает судья Мотыль.

— Честно, не считал, — отвечает Станислав Соловей.

Предполагает, на улице было человек 20. Судья интересуется, с какой целью, и Станислав говорит, что отвечает только за себя, действия других не может комментировать. И тогда оглашается протокол участкового милиционера, его фамилия в суде не озвучивается. Как утверждает сотрудник милиции, люди шли по проспекту Дзержинского с плакатами и бело-красно-белыми флагами, кричали: «Жыве Беларусь! Уходи! Мы не уйдем!»

Станислав с этим не согласен и говорит судье, что в РУВД ни у кого из задержанных флагов не было. Весь процесс по этому делу длился 17 минут, еще три минуты судье Татьяне Мотыль понадобилось для принятия решения. Виновен, 15 суток ареста.

— Все мы под богом ходим, вам это аукнется! — громко говорит одна из присутствующих.

После обеда продолжатся процессы над остальными задержанными врачами.

Напомним, вчера вечером около БГМУ люди собрались на акцию солидарности с отчисленными студентами, затем они пошли по проспекту Дзержинского. Медики в том числе шли в белых халатах. Было задержано девять человек. Речь идет о травматологе-ортопеде РНПЦ травматологии и ортопедии Руслане Якубовском, акушер-гинекологе 3-й городской клинической больницы Станиславе Соловье, сосудистом хирурге Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Дмитрии Маркелове, враче эндоскопической диагностики медицинского центра ЛОДЭ Ирине Маркеловой, враче магнитно-резонансной томографии РНПЦ травматологии и ортопедии Евгении Майском, травматологе-ортопеде РНПЦ травматологии и ортопедии Леониде Глазкине, враче-неврологе РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслане Бадамшине. Также была задержана медсестра РНПЦ травматологии и ортопедии Ольга Стефанович и врач-дерматовенеролог кожно-венерологического диспансера Валерия Тимошенко. Женщин позже отпустили.

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