Кто победит на выборах в Молдове? Александр Ивахник

3.11.2020, 14:58

Многое будет зависеть от очных дебатов между Додоном и Санду.

Первый тур президентских выборов в Молдове принес неожиданный результат: победительницей оказалась недолгий премьер страны, лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду. В ходе предвыборной кампании явным фаворитом считался промосковский президент-социалист Игорь Додон. Вообще кампания из-за тяжелой ситуации с коронавирусом и экономикой шла вяло. Додон делал ставку на стремление людей к стабильности и ставил себе в заслугу восстановление тесного партнерства с Россией. Он отказался от участия в теледебатах и даже самоуверенно заявлял о возможности победы в один тур. Санду критиковала президента за непоследовательность мер по демонтажу прежнего коррупционного режима Влада Плахотнюка и выдвигала на передний план лозунг глубокой реформы судебной системы.

Явка на выборах, как и ожидалось, была невысокой – 42,76%. Любопытно, что после подсчета ЦИКом 94% бюллетеней Додон с 35,7% голосов был впереди, а у Санду было 32,4%. Но когда подсчитали голоса, поданные молдавской диаспорой за рубежом, а это 150 тысяч голосов – более 10% их общего числа, ситуация зеркально поменялась. Избиратели вне страны отдали Санду более 70% голосов, а Додону – менее 4%. Впрочем, и в Кишиневе Санду набрала много – более 45%, опередив президента на 11 п.п. В конечном итоге у Санду 36,2% голосов, у Додона – 32,6%. Не исключено, что не в пользу действующего президента сыграли громкие заявления главы СВР Сергея Нарышкина о том, что США стремятся не допустить переизбрания Додона и перед выборами пытаются организовать в Молдове сценарий "цветной революции". Эти слова могли дополнительно мобилизовать сторонников западного вектора во внешней политике.

Во втором туре, который состоится 15 ноября, можно ожидать напряженной борьбы. Многое будет зависеть от того, к кому перейдут голоса мэра города Бельцы Ренато Усатого и кандидата от партии "Шор" Виолетты Ивановой. Экстравагантный популист Усатый, несмотря на уголовные обвинения в Молдове и в России, получил неожиданно много – 16,9%. Иванова набрала 6,5%, рекламируя те вложения в благоустройство ряда районов, которые из ворованных денег сделал беглый предприниматель Илан Шор.

По идее избиратели и Усатого, и Ивановой – это люди с ярко выраженной патерналистской ориентацией, и они должны тяготеть к социалисту Додону. Но у Усатого с Додоном острый личный конфликт. Кроме того, он должен быть заинтересован в победе Санду, поскольку она обещает добиться скорейшего проведения досрочных парламентских выборов, на которых "Наша партия" Усатого имела бы неплохие шансы. Так что Усатый едва ли будет призывать своих сторонников голосовать за Додона. Скорее всего, кто-то из его избирателей не придет на выборы, а голоса остальных разделятся между двумя кандидатами. Сейчас предсказать будущий результат практически невозможно. Видимо, многое будет зависеть от очных дебатов между Додоном и Санду.

Александр Ивахник, Telegram

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