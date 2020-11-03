Форвард «Городеи» во второй раз попал за решетку за участие в протестах 3.11.2020, 15:09

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Ростислав Шавель

Ростислав Шавель участвовал в воскресном Марше.

Форвард "Городеи" во второй раз попал за решетку за участие в протестах. Ростислав Шавель находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Его задержали 1 ноября на Логойском тракте, когда демонстранты шли на Куропаты. Ранее футболиста задерживали в Минске 28 августа и он отсидел за решеткой 8 суток, сообщает "Трибуна".

Шавелю 19 лет. Он уроженец Минска. Играл за дубль "Городеи", а в апреле 2020-го дебютировал в основном составе в матче Высшей лиги чемпионата Беларуси.

За участие в протестах под административный арест попадали и другие футболисты, а среди них — игрок БАТЭ и национальной сборной Беларуси Антон Сарока.

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