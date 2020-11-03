Фондовые индексы выросли на фоне выборов президента США 3 3.11.2020, 15:33

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Инвесторы надеются на победу демократов.

Фондовые индексы США закрылись повышением 2 октября за день до выборов президента США. Уолл-стрит ожидает, что президентом США станет Джо Байден, а демократы вернут себе власть в Сенате и сохранят контроль над Палатой представителей, передает CNN.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,9%, или 510 пунктов. Индекс широкого рынка США S&P 500 вырос на 1,8%, а Nasdaq Composite -на 1,4%.

Хотя Уолл-стрит как правило отдает предпочтение политике Республиканской партии, инвесторы надеются на дополнительные финансовые стимулы для поддержки экономики, ситуация в которой снова ухудшилась из-за роста заболеваемости COVID-19. По прогнозам инвесторов, победа демократов повысит шансы на заключение соглашения о всеобъемлющем стимулировании экономики зимой.

Также инвесторы ожидают, что победа Байдена будет означать меньшие риски для фондового рынка в ближайшем будущем.

«Мы подчеркивали, что результаты работы Сената важны для траектории фискальной политики. При любом сценарии выборов мы ожидаем фискального пакета в размере 1,5 триллиона долларов, возможно, уже сразу после выборов», — отметил экономист Citi Эндрю Холленхорст в записке для клиентов.

Отмечается, что Конгресс застрял на переговорах о втором соглашении по стимулированию экономики с лета. В CNN подчеркнули, что пока улучшения в экономике США были довольно неравномерными. В частности, несмотря на рост количества рабочих мест после весеннего локдауна, по сравнению с февралем 2020 года экономика по-прежнему упала более чем на 10 млн рабочих мест.

Напомним, что 3 ноября в США проходят президентские выборы. В 2020 году главными претендентами на кресло главы Белого дома является республиканец Дональд Трамп, действующий глава государства, и демократ Джо Байден, в прошлом сенатор и вице-президент во времена правления Барака Обамы.

При этом более 95 миллионов человек уже проголосовали досрочно.

По прогнозам социологов, в 2020 году всего могут проголосовать около 150 миллионов американцев — это почти 65% от общей численности населения страны.

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