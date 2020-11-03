Ученые рассказали, как правильно готовить рис 7 3.11.2020, 15:39

5,102

Новый способ позволяет избавиться от мышьяка и сохранить полезные вещества.

Рис — культура полезная, богатая углеводами, клетчаткой, витаминами и минеральными веществами. Но есть у риса и опасный недостаток: он активно накапливает неорганический мышьяк из почвы. Это вещество в больших дозах смертельно для человека, но и в относительно малых количествах наносит заметный вред организму: в частности, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Naked science.

В зернах риса мышьяк сконцентрирован во внешнем слое оболочек, окружающих эндосперм. Это означает, что бурый рис (неотшлифованный, сохранивший плодовую и семенную оболочки) содержит больше мышьяка, чем белый. Стандартный процесс обработки бурого риса и превращения его в белый заметно снижает концентрацию мышьяка, но также удаляет порядка 75-90% питательных веществ из зерен.

Новая статья, опубликованная в журнале Science of the Total Environment, показывает, что приготовление риса определенным образом удаляет более 50 процентов накопленного мышьяка из бурого риса и 74 процента — из белого. Важно, что этот метод готовки не снижает содержание полезных микроэлементов в готовом продукте.

Ученые из Института устойчивого питания при Шеффилдском университете утверждают, что способ приготовления, названный ими пропариванием с абсорбцией (PBA, parboiling with absorption method), позволяет заметно снизить токсичность рисовой крупы, обусловленную мышьяком. Стоит отметить, что такой метод можно легко воспроизвести в домашних условиях.

«Предыдущие исследования показали, что приготовление риса в избыточном количестве воды может удалить мышьяк, но проблема в том, что это также устраняет питательные вещества. Наша цель состояла в том, чтобы оптимизировать метод удаления мышьяка, сохраняя при этом максимальное количество питательных веществ в приготовленном рисе», — говорит один из авторов работы Манодж Менон.

PBA проходит в два этапа. На первом рис пропаривается в предварительно прокипяченной воде на протяжении пяти минут, а затем использованная вода сливается. На втором этапе крупу заливают свежей водой и варят до ее полного впитывания.

Как видно из описания, метод пропаривания с абсорбцией просто воспроизвести в домашних условиях. Ученые рекомендуют использовать его для приготовления риса; в особенности для младенцев и маленьких детей, поскольку они крайне уязвимы к воздействию мышьяка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».