В Сети появились данные оперов и тихарей по Гродно и Гродненскому району 5 3.11.2020, 15:50

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Кибер-партизаны вступились за рабочих «Гродно Азота».

Белорусские кибер-партизаны опубликовали данные карателей из Гродненского района, а а также Октябрьского и Ленинского РОВД Гродно.

«Неделю назад наших доблестных заводчан из «Гродно Азот» ОМОН-овцы и опера запихивали в автобус, избивали, угрожали, оскорбляли, называли «кормовой базой» и «рабами».

Поскольку всю эту неделю ОПГ из Гродненских РОВД продолжали оказывать давление на рабочих, мы становимся спиной к спине с нашими дорогими заводчанами и прикрепляем список оперов и тихарей по Гродненскому, Октябрьскому и Ленинскому РОВД в Гродно.

И не говорите, что мы не предупреждали.

Сотрудники РОВД Гродно очень хорошо знают кто именно среди них участвовал в избиениях вас дубинками и угрозах.

Держитесь!

Киберпартизаны с вами», - сообщают кибер-партизаны.

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