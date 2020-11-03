В Сети появились данные оперов и тихарей по Гродно и Гродненскому району

В Сети появились данные оперов и тихарей по Гродно и Гродненскому району5
- 3.11.2020, 15:50
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Кибер-партизаны вступились за рабочих «Гродно Азота».
Белорусские кибер-партизаны опубликовали данные карателей из Гродненского района, а а также Октябрьского и Ленинского РОВД Гродно.
«Неделю назад наших доблестных заводчан из «Гродно Азот» ОМОН-овцы и опера запихивали в автобус, избивали, угрожали, оскорбляли, называли «кормовой базой» и «рабами».
Поскольку всю эту неделю ОПГ из Гродненских РОВД продолжали оказывать давление на рабочих, мы становимся спиной к спине с нашими дорогими заводчанами и прикрепляем список оперов и тихарей по Гродненскому, Октябрьскому и Ленинскому РОВД в Гродно.
И не говорите, что мы не предупреждали.
Сотрудники РОВД Гродно очень хорошо знают кто именно среди них участвовал в избиениях вас дубинками и угрозах.
Держитесь!
Киберпартизаны с вами», - сообщают кибер-партизаны.