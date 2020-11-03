Александра Гуща: Я должна быть здесь, и быть до конца с протестующими 1 3.11.2020, 15:56

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Александра Гуща

Фото: ТК / belsat.eu

Пронзительный рассказ девушки с инвалидностью.

Александра Гуща попала на белорусские интернет-страницы после первого марша людей с инвалидностью. Ярко и необычно одетая девушка выделялась из толпы. «Белсат» поговорил с Александрой о ее гражданской позиции, стиле одежды и о том, за что борются люди с инвалидностью.

Аполитичность как привилегия

Александре Гуще 33 года, она родилась и выросла в Минске. Сейчас девушка работает старшим техническим писателем в компании EPAM Systems – готовит документацию по-английски. В ее сфере ответственности находятся чуть ли не все документы: инструкции пользователей, наполнение страниц, документации для клиентов и разработчиков.

Вне работы Александра рисует, танцует, играет в компьютерные игры, занимается косплеем. А вот как раз политика до этого лета не входила в сферу интересов девушки.

«Я считала, что меня это не касается. Оглядываясь назад, не понимаю: почему так? Но это было моей позицией на протяжении долгих лет. Наверное, связано с моей некоей привилегированностью. Из-за инвалидности меня не особо трогали милиционеры, вдобавок я сумела устроиться на работу в IT-компанию. Наверное поэтому могла позволить себе не думать о каких-то политических событиях».

С таким плакатом Александра вышла на одну из демонстраций. Фото: ТК / belsat.eu

Но все изменилось в мае, когда началась президентская кампания. Тогда она решила, что пойдет голосовать, а дальше понаблюдает, как будут развиваться события. Девушка была готова уехать в случае плохого сценария. Сейчас Александра говорит, что ее мнение о ситуации менялось на глазах.

Именно тогда девушка начала осмысливать, что проблемы в стране серьезнее, чем ей казалось. Политзаключенные, задержание мирных граждан, избиение демонстрантов — это изменило ее картину мира.

Вечером 9 августа Александра пошла на демонстрацию против результатов выбора, чтобы вместе с другими минчанами выразить свое мнение. Увиденное еще больше склонило ее к участию в политических событиях.

«Я собственными глазами увидела, как бросают светошумовые гранаты и как стреляют по толпе резиновыми пулями. После этого внутри якобы будто переключилось. Я должна быть здесь, и быть до конца», – вспоминает она.

Задержание на женском марше

Сейчас ей кажется, что именно в этом году белорусский народ набрался достаточно сил и смелости, чтобы что-то изменить. И Саша хочет стать частью этих перемен. Тем более, что она сама столкнулась с репрессиями.

Александру задержали на женском марше 12 сентября возле торгового центра «Айсберг» в Минске. Она вместе с другими женщинами шла по Сурганова, когда на дороге остановился автозак, и оттуда высыпала толпа людей в оливковом обмундировании и балаклавах.

Силовики просто прижали участниц марша к стене торгового центра. Кто-то успел убежать или спрятаться в кафе, но Александра с подругой осталась зажата на летней террасе.

«Я сейчас думаю, что у меня был шанс остаться там и пересидеть. Мы могли бы забаррикадироваться, выставить столы и стулья, до нас бы не добрались. Но силовики начали говорить что-то вроде: «Мы уже забрали достаточно, выходите, мы дадим вам уйти».

Александра Гуща. Фото: ТК / belsat.eu

Часть женщин поверили и выбрались из затишка. Но, как только демонстрантки отошли от торгового центра, омоновцы начали задержания. Саша увидела, что ударили ее подругу, ей стало страшно. Когда ее схватили омоновцы, то Саша решила просто обвиснуть на их руках. И вот так ее в автозак тянули сразу три человека.

В РУВД почти всех, у кого это было первое задержание, отпустили домой. Там Александра не теряла духа.

«Из-за особенностей диагноза [ожоговая болезнь и ампутация фаланг пальцев – belsat.eu] у меня невозможно взять отпечатки пальцев. Это сбивало милиционеров с панталыку. А я тем временем просто смеялась над ними», — вспоминает Александра.

Девушку выпустили вечером того же дня из участка. Никаких дополнительных повесток ей пока что не приходило.

Из-за травмы, полученной еще в детстве, у Александры невозможно взять отпечатки пальцев. Фото: ТК / belsat.eu

Люди с инвалидностью могут протестовать

Александра продолжила активно заниматься общественной деятельностью. Помимо женских и воскресных маршей, она участвует в маршах людей с инвалидностью.

Идея такого шествия возникла после первого марша пожилых людей, который состоялся 5 октября. Тогда, как говорит Александра, в сообществе людей с инвалидностью начала обсуждаться идея демонстрации.

Буквально за пару часов до самого марша 15 октября она увидела объявление с приглашением на шествие. Александра так хотела пойти, что даже взяла отгул на работе.

Александра говорит, что часто людям с инвалидностями трудно принимать участие в акциях. Сложно добраться до места встречи, не всегда получается быстро двигаться в толпе и переходить через подземные переходы.

«Это беспрецедентный и уникальный проект! Люди с инвалидностью объединились не для того, чтобы добиться какой-то помощи или льгот. Мы хотим привлечь внимание к нам, как к равноправным гражданам, которые имеют свою позицию. И могут о ней говорить».

Яркий стиль

Во время задержания Александра привлекла внимание не только своей инвалидностью, но и ярким стилем одежды.

«Когда меня задерживали, некоторые люди в интернете пытались меня обвинить, что это все постановка. Мол, моя одежда слишком припоминает костюм. Поэтому и задержание недействительное. Читать это было смешно».

Девушка признается, что ей всегда нравилось выражаться посредством одежды.

«Когда я училась в колледже, то могла со своей крошечной стипендии пойти в секонд-хенд на распродажу и найти там уникальные вещи, которые нигде больше нельзя было купить».

Сейчас Александра отдает предпочтение стилю Харадзюку, который возник в районе Токио, где собирается творческая и неформальная молодежь. Он ей нравился на протяжении долгих лет, но раньше девушка не позволяла себе так одеваться.

«Мне казалось, что из-за инвалидности я не могу носить что-то очень торжественное и женское. Но когда мне исполнилось 30 лет, я решила, что неразумно себя так ограничивать. Буду одеваться, как нравится, и носить, что хочу».

Подбор цветов в одежде Александры неслучаен. Она пытается носить как можно больше белых и красных цветов. Но зима близко – придется искать решение с верхней одеждой соответствующих цветов.

Одежда как камуфляж

Александра получила инвалидность еще в детстве. Ее лицо и руки практически всю жизнь привлекали дополнительное внимание.

«Глядя на меня человек мог начать плакать. Или добрая женщина пожилого возраста могла начать причитать вслух и жалеть меня. Иногда люди реагировали откровенно негативно –шушукались, фотографировали. Причем не только дети, но и люди самого разного возраста».

Александра Гуща на марше людей с инвалидностью. Фото: ТК / belsat.eu

Сейчас яркая одежда скорее отвлекает внимание от ее нестандартной внешности.

«Люди увидели мое платье, поговорили с моим плащом, пожелали мне хорошего дня и все, мы разошлись. Такие наряды иногда работают как камуфляж», – подчеркивает собеседница.

Она говорит, что люди с инвалидностью редко чувствуют себя комфортно в обществе.

«Я знаю на собственном примере, насколько плохо наше общество адаптировано к потребностям людей с инвалидностью. Здесь не идет речь о чем-то сверхособенном, просто трудно жить собственной жизнью: сходить в магазин, повидаться с друзьями в публичном месте. У нас на улицах не увидишь людей на костылях или в коляске. Поэтому и сами люди не знают, как себя вести. Психологически трудно находиться в такой среде. Поэтому я надеюсь, что, если мы победим, помимо экономических реформ, будут проведены и социальные перемены, которые учтут потребности и таких людей, как я».

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