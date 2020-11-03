Родители студентов БГУИР пригрозили перестать платить за учебу 1 3.11.2020, 16:12

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Они выдвинули руководству вуза свои требования.

Родители студентов-платников БГУИР составили коллективное обращение ректору вуза Вадиму Богушу. Они требуют защитить преподавателей университета и прекратить преследовать студентов за их взгляды. Как рассказал dev.by один из родителей, обращение уже подписали 130 человек. Сбор подписей продолжается.

В своем обращении родители констатируют, что в вузе преследуют студентов и преподавателей за выражение гражданской позиции, происходят незаконные задержания неизвестными лицами в масках, увольняют лучших специалистов.

— Своими действиями администрация университета наносит непоправимый урон образовательному процессу, нарушая взятые на себя гарантии обеспечения образования на высоком уровне, и тем самым хоронит престиж учебного заведения. Мы призываем администрацию БГУИР осуществлять свои полномочия строго по законодательству Республики Беларусь, — говорится в обращении.

Также родители выдвинули руководству вуза свои требования:

Защитить преподавателей и обеспечить условия для их профессиональной деятельности. Прекратить увольнять и преследовать преподавателей, открыто высказавших свою гражданскую позицию, в том числе подписавшихся против отчисления студентов.

Предоставить списки преподавателей, которые были уволены с начала года и дать информацию о причинах увольнения.

Прекратить преследовать студентов за их взгляды, не совпадающие с Вашими.

Создать безопасные условия организации образовательного процесса, запретив находиться на территории университета неизвестным лицам.

В обращении указывается, что 15 ноября наступает следующий срок оплаты за обучение, поэтому родители просят ответить на их обращение письменно до 13 ноября.

— Если руководство университета не обеспечивает качественного образовательного процесса, то родители как плательщики считают себя вправе не оплачивать такие услуги.

В случае отказа в удовлетворении наших требований, мы оставляем за собой право добиваться иными законными методами и способами отмены незаконных приказов об увольнении преподавателей и отчислении студентов, а также настаивать на смене руководства БГУИР, — написали родители студентов.

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