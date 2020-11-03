Католики Беларуси вступились за своего архипастыря Тадеуша Кондрусевича 3.11.2020, 17:09

Верующие подчеркнули, что митрополит был для них бесспорным моральным авторитетом.

Белорусские католики начали в интернете сбор подписей под открытым письмом к властям с требованием прекратить политическое преследование главы белорусского католического епископата, митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, пишет сайт naviny.by.

«Мы, католические верующие Беларуси, болезненно восприняли безосновательные и бездоказательные обвинения в «получении консультаций, как разрушать страну» на самом высоком уровне в адрес Его Высокопреосвященства архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита Минско-Могилевского, нашего архипастыря, — отмечается в письме. — Митрополит Тадеуш является бесспорным моральным авторитетом для верующих католической церкви в Беларуси, а также для многих верующих других конфессий и людей без конфессиональной принадлежности».

Католики подчеркнули, что архиепископ Кондрусевич «всегда являлся образцом истинного христианина и учил в духе Евангелия, он никогда не агитировал ни за какие политические силы, он призывал исключительно к честной жизни в правде». Тем не менее, отметили они, «уже более двух месяцев митрополит Тадеуш, являясь гражданином Республики Беларусь, не может попасть на свою родину и беспрепятственно осуществлять свои пастырские функции».

«Мы, католические верующие Беларуси, призываем власти Республики Беларусь прекратить политически мотивированное и ничем не обоснованное преследование нашего архипастыря, перестать порочить доброе имя митрополита Тадеуша безосновательными обвинениями и не чинить ему препятствий для въезда на родину. Мы надеемся на то, что голос белорусских католиков будет услышан», — говорится в открытом письме (по состоянию на 11.00 под ним подписались более 130 человек).

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