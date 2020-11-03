Ученые рассказали, почему хорошая музыка вызывает мурашки 6 3.11.2020, 17:13

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Французские ученые смогли «увидеть» источник приятного «озноба» в нашем мозге.

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Neuroscience, пишет Naked science.

Многие люди не задумываются о таких мелочах, как «бегущие» по телу мурашки. А вот нейробиологи из Университета Франш-Конте (Франция) задумались и провели исследование, в котором попросили 11 женщин и семерых мужчин (средний возраст — 40 лет) прослушать 15-минутный сборник различных музыкальных фрагментов по 90 секунд каждый, разделенных 30-секундными паузами.

Участники были отобраны неслучайно — перед тестированием все они указали, что нередко испытывают мурашки при прослушивании приятной музыки. Некоторые фрагменты, таким образом, были подобраны, исходя из вкусовых предпочтений добровольцев, а другие отбирали сами исследователи. Во время прослушивания сборников ученые фиксировали все, что происходит в мозге участников, при помощи электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Более ранние исследования показали, что «волна» удовольствия от прослушивания музыки происходит в два этапа. Первый — «предвкушение», ожидание перед пиком «озноба» по мере нарастания музыкальных звуков, а второй — непосредственно «вершина» удовольствия. Участники эксперимента, подключенные к ЭЭГ, сообщали, что чувствовали приближение «музыкального озноба» при прослушивании любимых треков.

И ученые в самом деле зафиксировали более 300 «ознобов», которые вызывают мурашки по коже. Каждый из этих эпизодов продлился порядка девяти секунд (8,75). Во время каждого из них ученые наблюдали рост активности в префронтальной коре, передней части лобных долей мозга. Эта область вовлечена в планирование сложного поведения, проявления человека как личности, в принятие решений. Основная роль префронтальной коры — согласование между мыслями и действиями в соответствии с нашими внутренними целями.

Ученые проследили эту активность вплоть до орбитофронтальной коры (той, что находится за глазницами и участвует в эмоциональной обработке), области среднего мозга (управляющей движением) и правой височной доли (задействованной в слуховой обработке и музыкальном восприятии). Все эти области вместе способны запускать систему высвобождения гормона дофамина, ответственного за чувства удовлетворения, любви и привязанности.

Интересно, что нейробиологи не обнаружили взаимосвязи между способностью испытывать мурашки от прослушивания приятной музыки или их интенсивностью с наличием у человека музыкального образования. Это означает, что даже если у вас нет такового, вы все равно можете ощущать приятный «холодок» при прослушивании любимых треков.

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