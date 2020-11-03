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Названа худшая в мире валюта

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  • 3.11.2020, 19:12
  • 12,104
Названа худшая в мире валюта
Фото: Murad Sezer / Reuters

Падение курса этой валюты вызвано рядом причин.

Курс турецкой валюты обновил рекордный минимум и достиг 8,49 лиры за доллар. Инфляция в стране резко выросла в октябре, пишет Bloomberg.

В связи с этим издание назвало лиру худшей валютой в мире. Потребительские цены в прошлом месяце выросли в стране на 11,9 процента по сравнению с годом ранее. Стоимость продуктов подскочила на 16,5 процента. Центральный банк Турции в конце октября повысил свой прогноз инфляции на конец этого года более чем на три процентных пункта (до 12,1 процента).

Прошлый антирекорд был зафиксирован 30 октября. Землетрясение в Эгейском море возле Измира привело к обрушению курса турецкой валюты, доллар доходил до 8,34 лиры. Нынешнее падение вызвано экономическим кризисом, спровоцированным коронавирусом, растущей безработицей, а также политическим конфликтом Турции и США.

Центробанк страны ежедневно тратит по несколько миллионов долларов из золотовалютных резервов для поддержания курса лиры, но пока такие меры не дали эффекта.

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