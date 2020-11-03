Артур Удрис: Заявление Домрачевой после избиения брата напомнило мою курсовую – много воды и никакой конкретики 12 3.11.2020, 19:37

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Артур Удрис

Кадр из обращения Свободного Объединения Спортсменов Беларуси

От Героя Беларуси многие ждали четкой позиции.

Белорусский волейболист Артур Удрис поделился мнением о реакции биатлонистки Дарьи Домрачевой на избиения ее брата, а также напомнил спортсменам, что деньги им дает не Лукашенко из своего кармана, а народ из своих налогов, передает tut.by.

— После избиения брата Дарьи Домрачевой и ее публичной реакции на это вы запостили следующее: «Брат стал героем, а сестру назначили». Вам показалось, что для «Героя Беларуси» ее позиция слишком неоднозначная?

— К людям с наградой «Герой Беларуси» повышенное внимание и повышенные требования. Само звание предполагает, что такой человек обладает высокими моральными качествами и ценностями.

В данной ситуации она должна была занять какую-то сторону, а не вести себя в духе «я не знаю, что происходит, я не смотрю в окно».

От Домрачевой многие ждали четкой позиции. А она написала, что не видит смысла высказываться. В итоге ее заявление напомнило мою курсовую — много воды и никакой конкретики.

— Когда спортсмены отказываются подписывать письмо с требованиями к власти либо отзывают подпись, аргументируя тем, что им надо кормить семью, как вы реагируете?

— С одной стороны, я понимаю эти аргументы, но, с другой, нам всем надо кормить семьи. Я часто слышал, мол, я много заработал за карьеру и у остальных людей из SOS BY есть какая-то финансовая подушка. Но эти люди не учитывают, что чем больше человек имеет, тем больше гипотетически он может потерять. Взять ту же Сашу Герасименю, которой закрутили гайки и не дали работать ее школе.

— Некоторые спортсмены поясняют, что ничего не умеют в жизни, кроме спорта, потому и боятся увольнения.

— Я знаю, что спортсмены часто боятся не найти новую работу. Но, по-моему, эти страхи нерациональны. Спортсменами движут опасения, что им придется мести дворы, но они забывают, что обладают разными навыками для того, чтобы работать не только на этой должности или в этой сфере деятельности.

— А если спортсмен не хочет менять сферу, как ему быть?

— Есть Фонд спортивной солидарности, который выделяет тем, кто потерял работу из-за своей позиции, около 1500 долларов единовременно и помогает трудоустроиться — как вариант, за границей.

Я не знаю, как все устроено в других видах спорта, но могу сказать за волейбол. В топовых белорусских клубах спортсмены держатся за зарплату от тысячи до трех тысяч евро. Но я не знаю случаев, когда за подписание письма клубы расторгали контракты с волейболистами.

Тот же Андрей Радюк подписал наше маленькое письмо, а затем и открытое письмо спортсменов, но продолжает играть в «Шахтере». При этом, даже если бы его вдруг выгнали, Радюк бы от этого не сильно пострадал. Это человек с определенным набором навыков, который бы нашел работу за границей. Да, пришлось бы переехать в другую страну, но ничего катастрофичного тут нет.

А если спортсмены боятся потерять место в сборной, то я вообще не понимаю, за что они держатся. Министерская ставка за выступление за сборную — около 500 рублей. Как по мне, совесть не стоит продавать ни за какие деньги, а за 500 рублей так тем более.

— Некоторые ваши коллеги отмечают, что, выступая за сборную, они представляют не Лукашенко, а свою страну, потому не видят смысла отказываться. Этот аргумент вам понятен?

— Этот аргумент я считаю не чем иным, как оправданием своего молчания. Очевидно, что мы играем не за Лукашенко, а за страну, но, отказываясь от выступлений за сборную в нынешних условиях, мы поддерживаем белорусов в их борьбе и как публичные люди показываем, что нам небезразлично страдание нашего народа.

Я хотел бы напомнить всем спортсменам, что деньги нам дает не Лукашенко из своего кармана, а народ из своих налогов. Народ, который нас поддерживает и всегда стоит за нас, – сказал Удрис.

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